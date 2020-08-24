Трамп может прекратить экономическое сотруничество с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях не исключает полного прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, может ли быть допущено отделение американской экономики от китайской.

Президент США убежден, что американская экономика несет огромные убытки из-за Пекина.

«Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами... Но мы только и делаем, что теряем деньги», — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что «поджигать мир прямо сейчас» он не хочет.

В мае Трамп угрожал разорвать все торговые отношения с Китаем, ссылаясь на то, что Пекин прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию COVID-19. Проблемы в отношениях двух стран усилились после решения Пекина ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге.

Позднее американский президент решил запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Он также подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от приложения TikTok в США, считая, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.