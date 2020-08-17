Тихановская готова стать президентом до новых выборов и простить силовиков

Светлана Тихановская, которая, по мнению многих, выиграла выборы президента Беларуси, выложила очередное водеообращение, в котором призвала страну к единству, подчеркнула, что самым важным является сохранение независимости, а также подтвердила свою готовность возглавить страну, пока не пройдут «реальные, честные и прозрачные» выборы.

Тихановская принесла соболезнования семьям «невинно убитых молодых людей», отметив, что «плачет» со всеми белорусами, а также призвала назвать в их часть улицы: «Их имена останутся в нашей памяти».

Она заверила, что не собиралась идти в политику, но судьба распорядилась так, что она стала лидером протеста: «Судьба и вы, которые поверили в меня».

«Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

По её словам, белорусы осознали свою способность к коллективным действиям: «самоорганизовываться, принимать правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких» и продемонстрировали её всему миру. «Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности, порядочности, — уверена Тихановская. — Мы доказываем, что правда не на стороне силы и оружия — правда на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги».

«Впервые за долгие годы мы смогли стать одним целым — белорусами, любящими свою страну»

Она считает, что граждане страны сейчас «не имеют права растерять» свой настрой совершить реальные перемены в Беларуси: «Превратить ее из страны, где правит коррупция и насилие, в страну для благополучной, безопасной и счастливой жизни».

Говоря о том, как избирательные комиссии честно считали голоса, а силовики опускали свои щиты, она обратила внимание на важность суверенитета государства: «Я понимаю, что самым важным является независимость Беларуси. Она — та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах».

Обращаясь к «людям в форме» Тихановская отметила, что если те решат прекратить выполнять преступные приказы и перейдут на сторону протестующих, то их «простят», «поддержат» и «в будущем не попрекнут дурным словом»:

«Ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. Мы белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задать себе простой вопрос, кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя. Мы едины, и вы должны знать, что мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяния искренни».

Напомним, что накануне в Минске и ряде других городов прошли крупные мирные акции протеста. На улицы столицы вышли сотни тысяч людей, что в разы превзошло количество собравшихся на провластном митинге, участников которого свозили в город на автобусах. Одним из самых популярных лозунгов митингующих был: «Лукашенко в автозак».