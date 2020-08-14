"Они хорошие": Титов идет на выборы в Челябинской области с двумя уголовниками

За месяц до единого дня голосования лидер «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов провел предвыборный пресс-завтрак. Рассказал об избирательной кампании партии и ответил на вопросы журналистов.

Sobesednik.ru приводит самые любопытные цитаты политика.

Об избирательной кампании

«В Челябинске во главе списка (на выборы в Заксобрание Челябинской области. – Прим. Sobesednik.ru) я. Со мной два бизнесмена с уголовным прошлым, один руководит нашим отделением. Оба – очень хорошие предприниматели».

«В Новосибирске наибольший успех ожидается. Среди кандидатов – чемпион Европы по борьбе».

«Команда политтехнологов у нас та же самая, что на президентских выборах. Мы там почти победили. "А что Титов?" – запомнилось всем».

«Наша основная проблема – переложить на не экономический язык нашу программу».

«С понедельника я в отпуске. Заодно искупаюсь. В Челябинске».

«Цукербергу никакая партия не нужна».

О Сергее Шнурове

«Никто не посылал Шнура в Хабаровск».

«Если партия будет усиливаться со Шнуровым, мы пойдём по этому пути».

«На выборах в Челябинске Шнуров будет моим доверенным лицом».

О ситуации в Белоруссии

«То, что сейчас происходит в Белоруссии, можно сравнить со вскрывшимся гнойником. Острый конфликт Лукашенко со своим населением стал результатом нереалистичной политики – в первую очередь экономической. Все 26 лет своего правления Лукашенко считал государство единственным источником всех благ для граждан Белоруссии. Итог – абсолютно ручное управление экономикой».

«Лукашенко должен правильно и адекватно оценить ситуацию».

«В Минске был в школьные годы. Помню, ездили колбасу покупать, в Москве не было».

О ситуации в России

«У нас выбор один в экономике – либо военный коммунизм, либо НЭП»

«Одних коммунистов уже не перечесть, на левом фланге столпотворение».

«Спартак почти вышел из Лиги, вот что важно».

«Вот это все, что происходит в последние годы, должно когда-то закончиться».

О шампанском

«С шампанским в свое время мы вошли в тот рынок, которого не было. Вот, наконец-то я говорю, о чем интересно».

«Шампанского не будет сегодня. Зря шли».