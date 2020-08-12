В Беларуси частично восстановлен доступ к мобильному интернету

По данным Telegram-канала белорусского портала TUT.BY, в Республике сегодня с утра начали восстанавливать доступ к сети интернет. Это также подтверждает корреспондент «Медиазоны» и российские информационные агентства.

Как пишет TUT.BY со ссылкой на своих пользователей, соединение начало появляться с 6:50 утра. В это время люди вновь смогли пользоваться популярными мессенджерами и соцсетями, среди которых выделяются Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter и Instagram. Также восстановилась работа поисковиков Google и «Яндекс».

«Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный — без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail», — передает издание.

При этом открыть сайт самого TUT.BY, а также издания Onliner в Беларуси получается не у всех пользователей. Не смог получить доступ к нему и корреспондент «Медиазоны» в Минске. Впрочем, он отмечает, что скорость восстановления сети зависит от мобильного оператора: у одного из них мобильный интернет до сих пор отсутствует.

Кроме того, TUT.BY передает, что, по данным белорусской милиции, в Минске, Барановичах и в Жодино было совершено в общем случае восемь «умышленных» наездов автотранспорта на силовиков. Ранее в Telegram-каналах было распространено как минимум одно видео, на котором машина вылетела в толпу окруживших её сотрудников ОМОНа после того, как с разных сторон от неё начали взрываться светошумовые гранаты. Что именно в МВД Беларуси считают «умышленным» наездом, не уточняется.