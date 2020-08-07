Дмитрий Новиков о падении рейтинга Путина: надежда на президента умерла после пенсионной реформы

В июле этого года президенту Владимиру Путину доверяли только 23% россиян, следует из данных опроса «Левада-центра» (эта цифра отличается от недавно опубликованных результатов исследования ФОМ). Это рекордно низкий уровень доверия. За 3 года рейтинг Путина упал в два с половиной раза. С каждым месяцем число людей, не доверяющих президенту и властной вертикали, только возрастает. Никакие действия власти — ни смена правительства, ни выплаты на детей во время карантина — доверие не возвращают.

По мнению заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, нисходящий тренд наметился ещё в ходе пенсионной реформы, которая была воспринята населением как точка невозврата.

«Пенсионная реформа стала той точкой, после которой восстановление рейтинга власти по-крупному стало уже невозможным», — убеждён политик.

«До этой реформы у людей была какая-то надежда на власть, на её отдельные сегменты, на президента, который является гарантом Конституции. Можно было подозревать, что правительство или губернаторы работают плохо, что Государственная дума принимает плохие законы. Но с проведением пенсионной реформы стало ясно, что есть некая консолидированная позиция всей властной вертикали — и большинства в депутатском корпусе, и исполнительной власти, которые и реализуют ту политику, из-за которой людям становится жить всё хуже и хуже», — отметил Новиков.

«Президент долгое время оставался вне критики, оставался персоной надежды, которая всё может поправить и отрегулировать. В глазах миллионов людей эта надежда разрушилась именно в ходе пенсионной реформой. Президенту не удалось остаться в стороне», — считает Дмитрий Новиков.