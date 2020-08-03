Роберт О'Брайен надеется, что РФ станет дружественным партнером для США и Европы

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен считает, что отношения между Соединенными Штатами и Россией были бы выгодны как обеим сторонам, так и всему миру.

Об этом О'Брайен написал в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Washington Post.

По его словам, «ни один президент со времен Рональда Рейгана не демонстрировал такого решительного настроя в отношении России», как Дональд Трамп. «Как и Рейган, президент Трамп добивается другого пути развития отношений с Россией — такого, при котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы. В таком мире в санкциях против России не было бы необходимости, и торговля между нашими странами процветала бы. И россиянам, и американцам, и всему миру были бы выгодны такие отношения», — заявил помощник президента США.

«Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми странами, в том числе и с Россией. Но ни одна страна, включая Россию, не должна сомневаться в приверженности президента защите Соединенных Штатов и наших союзников», — отметил О'Брайен.

Он также обратил внимание на то, что многочисленные санкции, которые вводила в отношении Москвы американская администрация, к сожалению, необходимы при учете действий России, которые угрожают Соединенным Штатам и их союзникам.

О'Брайен также отметил надежду США на заключение соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

«В июне США начали переговоры с Россией по новому договору СНВ-3 (Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). США с осторожным оптимизмом относятся к возможности достижения соглашения с Москвой и Китаем насчет норм контроля за вооружениями, целью которых является ограничение всего ядерного вооружения объективным образом», — написал помощник президента.

В начале 2021 года российско-американский ДСНВ истечет, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году. Его условия гласят, что каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.