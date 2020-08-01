В Берлине тысячи людей вышли на улицу напомнить властям о свободе собраний

В Берлине проходят сразу пять различных протестных акций на разные темы, объединенные под одним названием «Конец пандемии. День свободы». Собравшиеся в разных районах города выступают против фашизма, расизма, теорий заговора, а главное — против ограничений, связанных с коронавирусом, в частности, из-за запрета массовых мероприятий. В центре города проходят шествия, а в отдельных местах установлены сцены с колонками.

«На шествие пришли более 17 тысяч человек. Порядок в городе обеспечивают 1,5 тысячи полицейских. Пока серьезных инцидентов не зафиксировано», — пояснили ТАСС в правоохранительных органах Германии.

Протест против коронавирусных ограничений в Берлине // Фото: Global Look Press

Как передает агентство, митинги создают пробки, люди не соблюдают ни социальную дистанцию ни рекомендации по ношению защитных масок. Полиция им не мешает, изредка напоминая о необходимости противоэпидемиологических мер, которыми, впрочем, многих из протестующих и недовольны. Активисты зачитывают статьи Конституции страны, напоминая властям о свободе собраний и перемещения, а также раздают печатные материалы самого разного толка: одни призывают отказаться от вакцинации, а другие — к изменениям в пенсионной системе.

Сейчас в стране запрещены массовые мероприятия, а различные заведения можно посещать лишь в масках, однако берлинцы требуют отмены этих ограничений, несмотря на рост числа заболеваемости.