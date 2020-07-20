Навальный рассказал, чем займется после закрытия Фонда борьбы с коррупцией

Политик собирается создать новую организацию.

«Мы вынуждены сказать, что некоммерческой организации, которую я основал девять лет назад, Фонду борьбы с коррупцией пришел конец, – заявил Навальный. – Потому что у нас ее просто отняли».

Ранее ФБК выиграл иск у Евгения Пригожина. Любовь Соболь, проводившая расследование поводу массовых отравлений в школах, куда поставляли продукты компании, связанные с «поваром Путина», подала коллективный иск вместе с потерпевшими. Тогда Пригожин по решению суда выплатил компенсации. Теперь он подал иск на Навального, Соболь и ФБК на 88 миллионов рублей. И выиграл. Исполнительный лист по нему уже вступил в силу. Решение вынес Арбитражный суд города Москвы.

«Отдельная ирония в том, что Пригожин, отравив тысячи детей, выплатил компенсации в районе 300 тысяч рублей. А мы должны заплатить ему в 300 раз больше», – отметил Навальный.

По словам политика, собирать эти деньги он не видит смысла. «Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим», – заявляет экс-глава ФБК.

Евгений Пригожин

Навальный связывает этот удар по ФБК с успехом «умного голосования» на выборах в Мосгордуму и серией расследований о московских депутатах-единороссах.

– Безусловно, это сведение счетов, – комментирует политик, глава Красносельского муниципалитета Москвы Илья Яшин. – И не только за московские протесты. ФБК создает много проблем лично Путину, лично Пригожину, лично Собянину и другим чиновникам. С ним ведется война на уничтожение. «Ликвидация» – слово громкое. Видимо, Алексей просто ищет новые формы работы. Ведь ФБК – это не просто юридическое лицо. Это прежде всего люди, и те, кто там работает, и те, кто оказывает поддержку. Думаю, что суть работы Фонда в результате не изменится. И сейчас, наверное, Навального услышит еще больше людей, и у него будет еще больше подписчиков. Я сам только что подписался на ежемесячное пожертвование ФБК. Думаю, так сделают и многие другие.

В комментариях к постам Навального действительно множество сообщений от пользователей, которые переподписались на новый счет для пожертвований.