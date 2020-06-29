Анна Шафран боится произносить фамилию Навального вслух

На YT-канале «Осторожно Собчак» вышло интервью телеведущей с коллегой по работе на радиостанции «Серебряный дождь» Анной Шафран. Ксения Собчак пыталась выяснить суть ссоры в прямом эфире Анны Шафран и Владимира Соловьева, обсуждала религию, работу на федеральном канале и оппозицию. На последней теме у ведущих случился диалог, который зашел в тупик, но дал Ксении почву для рассуждений о том, что сотрудники федеральных каналов не могут и даже боятся произносить фамилию Навальный.

В процессе разговора сама Шафран много раз осторожно употребляла термины «несистемщики», YT-блогеры, и Ксения начала расспросы в лоб.

– Вы боитесь называть Навального по имени? – спросила ведущая собственного шоу у гостьи

– Он мне просто не симпатичен.

– Но назвать-то его вы можете?

– Могу, но он мне не симпатичен.

– Произнесите.

– Зачем?

Ксения Собчак еще раз попыталась зайти с просьбой назвать по имени Алексея Навального, тем более что это не рабочее место Анны Шафран, а YT-канал, и снова спросила, не является ли это нежелание частью тренинга ведущих. Но Анна, налегая на аргументы о том, что Алексей Навальный ею просто не уважаем, так и не произнесла его имя вслух и назвала представления Ксении Собчак о работе на федеральных каналах карикатурными.

Анна Шафран также подчеркнула, что, по ее мнению, как раз в либеральных СМИ существует жесткая повестка по критике всего, что происходит вокруг, и за ее пределы выходить нельзя. А в федеральных СМИ в этом плане свободы больше.