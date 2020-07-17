Песков заявил, что методички по дискредитации протестов за Фургала "недопустимы"

По данным Telegram-канала издания Baza, журналистам Приморского края разослали методичку о том, как писать про протестные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В ней перечислены следующие задачи подавления протестной активности населения:

Дискредитация провокаторов и организаторов незаконных акций;

Тиражирование угрозы заражения коронавирусом;

Донесение до аудитории сведений о предусмотренной законодательством ответственности за подобные акции

Подлинность документа подтвердили в двух изданиях региона. Утверждается, что за отказ освещать события в подобном формате предусмотрено увольнение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие технические задания Кремль считает «недопустимыми». «Но для достоверности информации мы предпочли бы прочитать конкретику на этот счет: от кого были эти инструкции, кому. Это добавило бы убедительности. Наличие таких инструкций мы считаем абсолютно недопустимым», — приводит слова Пескова издание.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил «Эху Москвы», что в ежедневных акциях в поддержку Фургала участвуют «одни и те же люди»: «Выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги», — уверен градоначальник. При этом мэр не смог назвать никого, кому за участие в митингах заплатили, а также ни одной организации, которая, по его мнению, осуществляла бы такие выплаты.