ФСБ спасла протесты в Хабаровске от "главарей международных террористов"

Центр общественных связей ФСБ отчитался о предотвращении теракта в Хабаровске. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, акция планировалась «по указанию главарей международных террористов».

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Поясняется, что после теракта мужчина якобы собирался уехать в зону боевых действий на Дальнем Востоке.

Ведомство добавляет, что предполагаемый террорист намеревался кидать в толпу протестующих бутылки с зажигательной смесью, у него якобы было изъято холодное оружие и «флаг международной террористической организации» — какой именно, не уточняется. «В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракт», — указывается в сообщении.