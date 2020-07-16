США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с Евгением Пригожиным

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Как сообщили в управлении по контролю за иностранными активами американского Минфина, ограничения коснутся организаций в Судане, Гонконге и Таиланде, которые якобы помогали Пригожину уклоняться от введенных ранее санкций. США обвинили эти структуры в попытке «подавить и дискредитировать выступающих за демократические реформы в Судане».

Под санкции попали россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, Андрей Мандель (гражданство не указано), а также компании ООО «М Инвест», связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

Как утверждают в Минфине США, некоторые из этих организаций помогли осуществить более сотни переводов на сумму более 7,5 миллиона долларов, «отправленных в интересах Пригожина».

США уже вводили санкции против Пригожина в 2018 году – тогда его признали угрозой национальной безопасности. Всего в санкционные списки он попадал четырежды, в том числе и из-за финансирования ЧВК «Вагнера», бойцы которой воевали в Африке и на Ближнем Востоке (деятельность ЧВК запрещена российским законодательством).