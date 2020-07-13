Сокуров заявил, что Путин прекрасно осведомлен о воровстве среди олигархов

Режиссер Александр Сокуров рассказал о том, насколько осведомлен Путин о воровстве среди олигархов.

Об этом пишет «Lenta.ru».

«Я много раз видел, что Путин все прекрасно знает. И про действия этих ребят богатых наших. Когда я однажды произнес одну известную фамилию, он сказал: "Да, он вор". Напрямую он мне это сказал, Путин», — сказал Сокуров.

«Человек в этом статусе, он не может не быть такой старухой-сборщицей всякого мусора. Кто только ни приходит, что только ни вываливают! Я представляю, что там вокруг Путина происходит. Сколько всякой дряни, грязи приносят ему. И он в этом плавает. И это неизбежно», — так рассудил режиссер о степени вовлеченности человека на должности президента страны.

Сокуров также вспомнил свой диалог с первым президентом Борисом Ельциным, в котором впервые впервые при режиссере была упомянута фамилия Владимира Путина. Ельцин хвалил политика за помощь бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку при отъезде в Париж во время так называемого дела Собчака.

Александр Сокуров известен такими фильмами, как «Русский ковчег», «Телец», «Молох», «Солнце», «Фауст», «Скорбное бесчувствие» и «Одинокий голос человека». Он лауреат «Золотого льва» Венецианского фестиваля, обладатель приза за сценарий Каннского фестиваля, нескольких премий «Ника» и наград Европейской киноакадемии.