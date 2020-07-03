"Россия привержена своему суверенитету". Песков ответил США на критику поправок

Кремль отреагировал на критику пресс-секретаря Госдепа США Морган Ортагус, касающуюся внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает «ТАСС».



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не намерены принимать во внимание комментарии Запада.

«Россия, безусловно, сохраняла, и сохраняет, и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права. Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету», — сказал Песков.

Вашингтон обеспокоен информацией о попытках манипулировать результатами по поправкам к российскому Основному закону. Особенный акцент стоит на поправке, позволяющей действующему президенту России баллотироваться на новый срок.



Владимир Путин уже подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступают в силу с 4 июля.