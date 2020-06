Пентагону неизвестно о связи талибов с ГРУ. Песков назвал это "100% чушью"

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что у ведомства нет никаких данных о возможных связях российских спецслужб с движением «Талибан» (запрещенная на территории РФ организация).

Ранее в своих статьях газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников заявляли, что выходцы из российского ГРУ обещали боевикам вознаграждение за убийство американских солдат. Это якобы происходило в ходе переговоров о выводе армейского контингента США из Афганистана.

Пентагон изучит сведения журналистов, но пока подтверждений им нет: «На сегодняшний день министерство обороны [США] не располагает доказательствами, подтверждающими недавние утверждения, содержащиеся в сообщениях от неустановленных источников», — поясняет Хоффман (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с NBC News заверил, что это не соответствует действительности: «Вы знаете, может быть, я могу сказать немного грубо, но это 100% чушь. Это недипломатично, но это чушь».