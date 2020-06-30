Ани Асланян, основатель телеграм-канала @blockchainrf: У онлайн-голосования много плюсов

Россияне высоко оценили возможность проголосовать по поправкам к Конституции с помощью интернета — явка на электронное голосование, доступное жителям Москвы и Нижегородской области, превысила 90%, и глава ЦИК Элла Памфилова уже пообещала внедрить его и в других регионах. Член экспертного совета при комитете по инновационному развитию и предпринимательству Госдумы, основатель телеграм-канала @blockchainrf Ани Асланян перечислила основные преимущества дистанционного формата народного волеизъявления.

«Глобальная цифровизация сильно трансформирует институт государственного управления по всему миру. Государства перестраивают модели оказания услуг и переходят в онлайн, что является уже не новинкой, а необходимостью. Постковидный мир показал, что выживают те организации и институты, которые быстро перестраивает свои бизнес - модели в онлайн, – заявила Ани Асланян. – Онлайн-голосование в России проходит не первый раз, в прошлом году, на выборах в Мосгордуму был первый пилот. В этом году онлайн-голосование проходит уже на федеральном уровне, чему в том числе поспособствовала пандемия коронавируса. Безусловно, у такого формата волеизъявления есть много плюсов, например, можно отдать свой голос анонимно в любом удобном месте и времени, лишь бы был выход в интернет, а сама процедура длится в течение одной минуты. Интереса добавляет и то, что власти используют популярную технологию блокчейн».

Эксперт пояснила, что блокчейн представляет собой цепочку блоков, формирующих собой базу данных. Устройства, на которых хранятся эти распределённые данные, не имеют общего сервера, а каждый блок является упорядоченной записью, которая содержит в себе ссылку на предыдущий блок и метку времени. В целом, применение такой технологии обеспечивает безопасность и прозрачность голосования за счет децентрализации и невозможности изменения информации в электронных бюллетенях.

«Немаловажным фактором является также общественный контроль. На участках для голосования правильность подсчета голосов контролируют общественные наблюдатели. Общественный контроль за электронным голосованием пока не показал своей эффективности и нового формата», – добавила Ани Асланян.

Необходимо отметить, что для большинства населения является краеугольным вопрос кибербезопасности. Наше общество осознало, насколько важно бережное обращение с персональными данными, и обращает на него особое внимание.

«Подытоживая, могу сказать, что использование цифровых технологий перспективно и необходимо для удобства нового мира, но пока имеет ряд недоработок, которые можно убрать лишь со временем и опытом», – резюмировала эксперт Госдумы.