В Иркутске задержали активиста с баннером о "сменямости власти, а не Конституции"

В Иркутске на активиста Павла Харитоненко составили протокол о нарушении режима самоизоляции, передает «ОВД-Инфо». Мужчины вывесил на улице города баннер с надписью «Сменяемой должна быть власть, а не Конституция».

Харитоненко был задержан в поселке Байкальск, откуда его доставили в отдел полиции №5 в Иркутске.

Ранее, в мае, активиста уже задерживали за пикет с плакатом «Не жди помощи — власть нас снова кинула». Но штрафовать за нарушение самоизоляции его тогда не стали, предпочтя выписать штраф на тысячу рублей в связи с нарушением регионального закона о благоустройстве.