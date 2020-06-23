Парад отказов. Кто из лидеров стран приедет в Москву 24 июня?

Военный парад в честь Победы состоится, несмотря ни на что. 10 мая Дмитрий Песков рассказал, кого из лидеров ждут в России, но затем события приняли неожиданный оборот.

Первым вычеркнул себя из списка гостей лидер Франции Эммануэль Макрон. В Елисейском дворце объяснили, что президент даже не получал приглашения, хотя еще в конце мая это анонсировал директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.

Затем извинился президент Чехии, объяснив решение карантинными мерами. Друг за другом, сославшись на коронавирус, отказались приезжать президент Азербайджана и премьер-министр Армении (а ведь им и так нечасто приходится встречаться). Приподнял волну отказов до уровня цунами японский лидер Синдзо Абэ, который также посетовал на коронавирус.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов был изобретательнее и отпросился на день рождения. В разговоре с Путиным он рассказал о том, что 29 июня он достигнет возраста пророка Мухаммеда (63 года), а по сложившимся национальным традициям эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими.

Дональд Трамп, которого изначально тоже хотели видеть на историческом событии, отказался еще 10 марта.

До последнего не подтверждался визит президента Белоруссии. Но напряженные отношения последних месяцев между странами все-таки не дошли до пика. Александр Лукашенко, по нашей информации, прибудет в столицу России царственно – в сопровождении всех детей и других членов семьи. Другим лордам («господин», «владыка» – в переводе с англ.) не в пример.

Кто еще прибудет:

Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Аслан Бжания (Абхазия), Александр Вучич (Сербия), Игорь Додон (Молдавия), Шавкат Мерзиёев (Узбекистан), Сооронбай Жээнбеков (Киргизия).

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2020 под заголовком «Парад отказов».