Сенаторы двух главных партий США увидели угрозу для нацбезопасности в действиях петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Именно такой посыл содержится в новой антироссийской резолюции, внесённой на рассмотрение Сената. В своём документе авторы пытаются объяснить, почему против гражданина РФ нужно ввести санкции. Также высокопоставленные чиновники США призвали администрацию Трампа и Конгресс подумать над чёткой стратегией эффективного противодействия предпринимателю из Санкт-Петербурга. В обвинениях американцев попыталось разобраться Федеральное агентство новостей.

Прямо сейчас в Соединённых Штатах происходит немало событий, достойных первых полос крупнейших новостных изданий. Повестку дня до сих возглавляют протесты и массовые беспорядки, спровоцированные убийством афроамериканца белым полицейским. Почти в тридцати штатах власти вынуждены были прибегнуть к помощи Нацгвардии для подавления народных волнений.

В США вот-вот начнётся гражданская война, однако руководство страны предпочитает вместо решения насущных внутренних проблем заниматься поиском внешнего врага. Проект документа с требованием к Конгрессу разработать программу противостояния бизнесмену Евгению Пригожину в Сенат внесли член республиканской партии Марко Рубио и демократ Крис Кунс. Ранее этот же документ они представили на рассмотрение Палаты представителей.

Сотрудники Федерального агентства новостей перевели очередную антироссийскую резолюцию для своих читателей.