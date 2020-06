Джон Болтон заявил, что Путин манипулирует Трампом и не видит в нем соперника

Дональд Трамп обвинил своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона в разглашении секретных данных.

По его словам, Болтон, написавший мемуары о работе в Белом доме, нарушил закон. «У него не было разрешения публиковать особо секретную информацию, которая там есть», – сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее Минюст США подал иск на бывшего советника президента с целью не допустить выход его книги в нынешнем виде.

Сам Болтон между тем дал интервью в эфире телеканала АВС, в котором, в свою очередь, обвинил американского лидера в неоднократной лжи и дал понять, что не намерен разговаривать с ним в ближайшее время. Кроме того, Болтон заявил, что президент России Владимир Путин знает, как манипулировать Трампом, и уверенно делает это. По его словам, Путин не видит в своем американском коллеге серьезного соперника и «играет на нем, как на скрипке».

Книга Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) пока не поступила в продажу, однако ее фрагменты широко обсуждаются в СМИ. Мемуары должны быть полностью опубликованы 23 июня.

Администрация Трампа пытается через суд не допустить выхода книги, ссылаясь на то, что в ней содержится много секретных данных, не предназначенных для широкой аудитории.

Джон Болтон проработал советником президента по национальной безопасности 17 месяцев. Он был уволен в сентябре 2019 года.