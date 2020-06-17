Как крысы с корабля: прокуроры Ростовской области массово бросают свои кресла

Связан ли «прокуроропад» в регионе с целой серией дел о получении взяток их коллегами, разбирался Sobesednik.ru.

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов неожиданно подал в отставку, не доработав всего два месяца до пенсионного возраста (в этом году он составляет для мужчин 60,5 лет).

Юрий Баранов

Удивительно, что вслед за ним рапорты на увольнение, как сообщают местные интернет-издания, написали так же прокурор Ростова-на-Дону Петр Треглазов, и.о. прокурора Новочеркасска Александр Ширинов и прокурор Азовской межрайонной прокуратуры Аслан Джиоев.

Что вызвало столь массовый «прокуроропад» в регионе?

От взяток до смены команды

– Руководители областных, городских и районных прокуратур – это номенклатура Генеральной прокуратуры. Официальных сообщений о том, что Генеральный прокурор Игорь Краснов издал приказы об освобождении от должности названных вами должностных лиц, ещё не было, – так осторожно отвечает на прямой вопрос об увольнениях старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.

Но и позже мы едва ли услышим какие-то более внятные заявления о причинах отставок сорокалетних прокуроров Ростова, Новочеркасска и Азова, а так же их 60-летнего областного руководителя.

Между тем версий «прокуроропада» несколько.

По одной из них суровые кадровые решения могут быть связаны с тем, что сразу три донских прокурора в данный момент находятся под следствием и судом по подозрению в получении взяток, а четвертый уже отбывает наказание.

По другой – не исключена обычная ротация кадров: прокурор области Юрий Баранов был ставленником предыдущего Гепрокурора Юрия Чайки, который в 2007-м назначил его прокурором Красноярского края, а через 5 лет – прокурором Ростовской области. Не исключено, что сейчас новый Генеральный на ключевые посты расставляет своих людей. Правда, то обстоятельство, что до пенсии Баранову осталось 2 месяца, которые вполне можно было бы подождать, эту версию несколько размывает.

Прокурорские «заслуги»

А вот с тем, что в последние годы ростовские прокуроры сильно «отличились», спорить трудно.

Так, в Пролетарском райсуде Ростова-на-Дону с прошлого года слушается дело Андрея Прокуратова (свое 40-летие он встретил в СИЗО) – экс-начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры, кандидата юридических наук.

Но честь мундира соблюли: пока шло следствие, Прокуратов приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки был освобожден от занимаемой должности и уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

В обвинительном заключении между тем фигурируют два эпизода передачи денег в сумме 3,5 млн. руб. профессиональному борцу с коррупцией через посредника – от начальника одного из районных отделений ГИБДД. Причем деньги были переданы за содействие в прекращении уголовного дела по той же статье, что вменяется теперь самому Прокуратову (ч.6 ст.290 УК РФ – получение взятки через посредника в особо крупном размере).

Рассмотрение дела затягивается из-за неявки свидетелей, а председательствует в этом процессе судья Сергей Витальевич Калитвинцев. По иронии судьбы – отец задержанного в мае при получении взятки прокурора Пролетарского района Ростовской области Сергея Сергеевича Калитвинцева (об этом эпизоде Sobesednik.ru сообщал ранее).

Наша справка

Старший советник юстиции Андрей Прокуратов окончил Орловский юридический институт МВД, проработал несколько лет в полиции следователем. Потом защитил кандидатскую диссертацию на тему «Идея правовой свободы личности в воззрениях русских мыслителей XIX века» и ушёл делать карьеру в прокуратуре.

Кто и как надзирает за следствием

Михаил Агеев занимал в Ростовской областной прокуратуре ещё более ответственный пост начальника первого отдела Управления по надзору за процессуальной деятельностью Следственного управления СКР по Ростовской области. И как написано в приговоре Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, должен был контролировать, чтобы следственные органы не нарушали российское законодательство.

Но однажды к нему обратился знакомый и рассказал, что у одной коммерческой фирмы неизвестными лицами были украдены четыре трубоукладчика. Технику следователи нашли, но объявили вещественными доказательствами и отказывались вернуть владельцам. Агеев как куратор ростовского УСКР согласился помочь в решении вопроса. За 3 млн. руб.

Сотрудники ФСБ задержали Агеева при попытке передачи ему взятки. Суд проявил невероятную мягкость: назначил ему 5 лет колонии общего режима при минимально возможных по ч. 6 ст.209 УК РФ 8 годах. Кроме того, в качестве дополнительного вида наказания эта статья Уголовного кодекса предусматривает штраф в размере от 70-кратной суммы взятки. Однако суд счел возможным применение положений ст.64 УК РФ о снижении размера дополнительного наказания в виде штрафа до 3-кратной суммы взятки.

Судья Абрамов учел «данные личности Агеева»: ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы, на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении двух малолетних детей. Да и сумма штрафа всё равно оказалась весьма приличной (в нашем, обывательском понимании) – 9 млн. руб.

Вместо эпилога

Еще один недавний эпизод задержания в Ростовской области прокуроров с поличным при получении взяток – арест 27 февраля 2020 года руководителя Сальского отдела Южной транспортной прокуратуры Сергея Охридько. На фоне вышеперечисленных дел эта история выглядит совсем «невинной». Охридько был арестован после того, как один из руководителей охранного предприятия вручил ему 160 тыс. рублей за общее покровительство в работе – охране грузов, составов и самой железной дороги.

Не зря говорят, что Россия – страна парадоксов. Прокуратура у нас по-прежнему пользуется большим авторитетом у простого народа. Как только заходит вопрос о каких-нибудь безобразиях в стране в целом или в отдельно взятом населенном пункте, кто-нибудь из собеседников обязательно скажет: «Значит, надо жаловаться в прокуратуру!»

Неискушенные люди и жалуются. А ведь на самом деле это значит, что произнесший эту фразу советчик лично в прокуратуру никогда не обращался. Иначе бы знал: ведомство отправляет все жалобы вниз, нередко в организации, на которые люди, собственно, и жаловались. И даже, выражаясь канцелярским языком, не оставляет их у себя на контроле – не просит сообщить о принятых мерах.

По крайней мере, Ростовская областная прокуратура под руководством Юрия Баранова поступала именно так. Не до того было прокурорам. Куда им чужими делами заниматься, если своих полно!

Анна Лебедева,

Ростов-на-Дону.