Пока мэр не грянет, Богомолец не перекрестится

Карьера замглавы Департамента культуры московского правительства Романа Богомольца оказалась под вопросом.

По информации «Собеседника», распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина №332-РМ освободить Романа Богомольца от занимаемой должности «по собственной инициативе» (так написано в полученной нами копии документа) было датировано еще 1 июня. Неслучайно информация о том, что Богомолец занимает пост замглавы Департамента столичного Минкульта, уже пропала с официального сайта Правительства Москвы. Однако источники в мэрии уверяют, что даже после своей отставки опальный чиновник продолжает исправно ходить на работу и подписывать служебные документы.

Возможно, Богомолец таким образом отрабатывает положенные КЗОТом две недели после приказа о его уходе с госслужбы? Тогда как объяснить то, что «сам Роман Богомолец в разговоре с NEWS.ru сообщил, что ему ничего не известно о своём увольнении, и исчезновение своей фамилии с сайта мэрии он объяснить не может. Он подтвердил, что продолжает исполнять обязанности и ходит на работу». И как после этих слов объяснить формулировку распоряжения мэра об отставке «по собственной инициативе»? По чьей собственной инициативе? Видимо, не самого Богомольца, который продолжает цепляться за свое кресло до последнего.

Еще бы, кресло то весьма доходное, поскольку в ведомстве Роман Богомолец в ранге замглавы руководит контрактной службой департамента, которая проводит многомиллионные тендеры, со всеми вытекающими из этого подозрениями в откатах.

Как прошлой осенью писало издание «Век», «лидерами по «культурным» закупкам у города являются следующие компании: «Астмал групп», с 2016 года заключившая 37 договоров на сумму 1,246 миллиарда рублей, «РСК Возрождение» — 3 договора на 941,2 миллиона рублей, «Проминжиниринг» — 55 договоров на сумму 808,4 миллиона рублей, «Сианстрой» — 5 договоров на сумму 793,9 миллиона рублей, компания «СК Флан-М» — 3 договора на 725,2 миллиона рублей, «Инжиниринг групп» — 4 договора на почти 343 миллиона рублей, компания «Реставрация» — 6 договоров на 294,7 миллиона рублей и «Дирекция РСК» — 6 договоров на 247,5 миллиона рублей…

Однако эти сухие цифры ни о чем не говорят, если бы не одно «но». А именно — предпочтения удачливых победителей тендеров департамента культуры города Москвы в отношении кредитных организаций, услугами которых они пользуются, совпадающие с предпочтениями на удивление полного тезки Романа Богомольца. Такой вывод можно сделать на основании анализа списков счетов, открытых на имя этого человека (всего их около 150), в которых можно обнаружить множество пересечений. Например, из ныне действующих счетов: компания «Проминжиниринг», как и «Роман Богомолец», имеет вложения в Транскапиталбанке, а «СК Флан-М», так же как и «однофамилец» чиновника, предпочитают хранить средства в Росинтербанке и Инвестиционном республиканском банке (при этом журналисты отмечают, что у «РосинтерБанка» была отозвана лицензия. В качестве причины отзыва при этом называлось «неудовлетворительное качество активов» «РосинтерБанка», который «неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски» — Ред.)».

Возможно, именно эта скандальная информация и стала причиной запоздалой отставки чиновника, официальная биография которого выглядит вполне благопристойной: в 22 года закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2005 году устроился на работу в префектуру Центрального административного округа, где скоро выбился в советники префекта, в 2011-м стал заместителем главы управы Дорогомилово, в 2013-м – главой управы Можайского района Москвы а в 2015-м назначен заместителем руководителя Департамента культуры столицы. Правда, таким непосильным трудом он нажил себе лишь небольшую квартирку в России и крохотную недвижимость в Прибалтике.

Зато родственникам чиновника повезло значительно больше. Следов супруги Романа Богомольца в его декларации нет, но, как уже писал «Собеседник» его мама пенсионерка Светлана Богомолец недавно приобрела себе новенький серый Мерседес примерно за 3,5 млн. рублей. Еще бы, ведь бывшие деловые партнеры пенсионерки Андрей Груничев и Андрей Бажанов при поддержке ее сына принимали активное участие в гостендерах Департамента культуры Москвы. К примеру, как выяснил «Собеседник», в конце лета «2Б Проект» Бажанова получил от Техцентра Департамента культуры Москвы почти 3 млн на «работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки».

Даже бабушка чиновника, Софья, тоже засветилась в осваивании контрактов столичного Минкульта. Но и это еще пустяки.

«Несколько лет назад загородное поместье семьи Романа Богомольца в подмосковном Пушкино перешло в собственность его дяди Игоря Богомольца, бывшего сотрудника Мосрегистрации. И, как выяснил «Собеседник», несколько лет назад этот дядя переехал в элитную квартиру на Новосущевской улице, которая расположена в доме... Управления делами президента. Да-да. В выписке из Росреестра так прямо и сказано, что прежде эта квартира принадлежала именно УДП, а посторонних людей в такие резервации для элиты расквартировывать не очень-то принято».

Понятно, что с таким бэкграундом у Романа Богомольца нет особого стимула «по собственной инициативе» расставаться с таким выгодным для его семьи кабинетом. Возможно, отрицая информацию о своей отставке, он надеется на подушку безопасности, накопленную на уже упомянутых тайных счетах, открытых на имя его тезки. Ведь, как уже писал «Собеседник», «полный тезка чиновника - Роман Богомолец - то открывал счета в разных банках, то закрывал их в количестве около 150 штук. При этом около 75 процентов всех счетов были открыты с 2015 года, когда чиновник с таким именем занял нынешнюю должность в контрактной службе. Кстати, другого человека с таким ФИО найти «Собеседнику» в Москве не удалось».

Согласитесь, на такие счета можно рассчитывать. Как и на связи своих родственников. Или на загадочных покровителей, которые однажды уже помогли Богомольцу избежать неприятностей. В бытность его заместителем главы управы района Дорогомилово чиновника подозревали во взятке, но вместо тюремного срока его ждала благодарность от мэра столицы и карьерное повышение.

Что ждет Романа Богомольца на этот раз, помогут ли ему открытые на его имя счета, или с ним самим сведут за них счеты, покажет уже ближайшее время. Но пока, судя по сайту мэрии столицы, вакансия замглавы Департамента культуры Москвы, несмотря на все упорство Богомольца, уже свободна.