Столичная культура оказалась на особых счетах

Руководителя контрактной службы Департамента культуры Москвы Романа Богомольца заподозрили в открытии секретных банковских счетов.

Должность замглавы столичного Департамента культуры 36-летний Роман Богомолец занимает без малого четыре года. До этого он успел поработать советником префекта Центрального административного округа столицы, заместителем главы управы Дорогомилово и целым руководителем управы Можайского района Москвы. Сейчас он курирует всю систему закупок и услуг для культурных нужд города, в том числе организацию всех тендеров ведомства. Но, если верить его декларации, накурировал себе лишь на 6,6 млн рублей личного дохода в год, небольшую квартиру в России и крохотную недвижимость в Прибалтике. Даже на машину денег не наскреб (опять-таки, если верить последней декларации Богомольца), несмотря на отсутствие которой обзавелся зачем-то машиноместом.

Какой-то странный чиновник, как будто не из правительства Москвы. А где же мерседесы и дворцы, спросит возмущенный читатель. И будет в своих подозрениях не так уж неправ.

Следов супруги Романа Богомольца в его декларации нет. Формально он вообще не женат. Но даже если у него нет супруги, мама-то должна быть. И есть, как выяснил «Собеседник». И, в отличие от сына, весьма успешная в бытовом плане мама. В 2016 году, например, пенсионерка Светлана Богомолец приобрела себе новенький серый Мерседес. Схожая модель стоила в то время 3,5 млн рублей. Немало, зато машиноместо сына точно пригодится.

Именно на маму и на бабушку чиновника Софью Трофимовну было оформлено и семейное поместье Богомольцев с двумя домами на окраине подмосковного Пушкино, позднее переоформленное на некого Игоря Богомольца (судя по всему, его дядю).

Формально Светлана Богомолец уже вышла из двух компаний, соучредителем которых она была («Экохиминвест» и «Фрешавто»), но связь с ее сыном прослеживается и здесь. Ее бывшие деловые партнеры Андрей Груничев и Андрей Бажанов через другие фирмы продолжают принимать активное участие в гостендерах московской мэрии вообще и Департамента культуры в частности. К примеру, как выяснил «Собеседник», в конце лета «2Б Проект» Бажанова получил от Техцентра Департамента культуры Москвы почти 3 млн на «работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки». И Роман Богомолец никакого семейного конфликта интересов в этом не усмотрел. Ну какой чиновник обидит маму или ее знакомых!

А буквально вчера в интернете появился анализ результатов других тендеров, организованных столичным Департаментом культуры, на основании которого наши коллеги выявили любопытную тенденцию.

Как пишет издание «Век», «согласно данным агрегатора тендеров «Синапс», лидерами по «культурным» закупкам у города являются следующие компании: «Астмал групп», с 2016 года заключившая 37 договоров на сумму 1,246 миллиарда рублей, «РСК Возрождение» — 3 договора на 941,2 миллиона рублей, «Проминжиниринг» — 55 договоров на сумму 808,4 миллиона рублей, «Сианстрой» — 5 договоров на сумму 793,9 миллиона рублей, компания «СК Флан-М» — 3 договора на 725,2 миллиона рублей, «Инжиниринг групп» — 4 договора на почти 343 миллиона рублей, компания «Реставрация» — 6 договоров на 294,7 миллиона рублей и «Дирекция РСК» — 6 договоров на 247,5 миллиона рублей.

По данным сервиса «Картотека.ру», компания «Дирекция РСК» в декабре 2016 года приняла участие в конкурсе с ограниченным участием по заказу департамента культуры Москвы на проведение ремонтно-реставрационных работ здания театра на Таганке и выиграла контракт на 43,4 миллиона рублей. «Астмал групп» в ноябре 2017 года выиграла конкурс на 67 миллионов рублей на проведение реставрационных работ Новодевичьего монастыря, а «Росреставрация» в 2018 году стала победителем конкурса на разработку проектно-сметной документации по реставрации усадьбы Кусково на 8 миллионов рублей.

Однако эти сухие цифры ни о чем не говорят, если бы не одно «но». А именно — предпочтения удачливых победителей тендеров департамента культуры города Москвы в отношении кредитных организаций, услугами которых они пользуются, совпадающие с предпочтениями на удивление полного тезки Романа Богомольца. Такой вывод можно сделать на основании анализа списков счетов, открытых на имя этого человека (всего их около 150), в которых можно обнаружить множество пересечений. Например, из ныне действующих счетов: компания «Проминжиниринг», как и «Роман Богомолец», имеет вложения в Транскапиталбанке, а «СК Флан-М», так же как и «однофамилец» чиновника, предпочитают хранить средства в Росинтербанке и Инвестиционном республиканском банке (при этом журналисты отмечают, что у «РосинтерБанка» была отозвана лицензия. В качестве причины отзыва при этом называлось «неудовлетворительное качество активов» «РосинтерБанка», который «неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски» — Ред.)».

Наши коллеги подсчитали, что полный тезка чиновника — Роман Богомолец — то открывал счета в разных банках, то закрывал их в количестве около 150 штук. При этом около 75 процентов всех счетов были открыты с 2015 года, когда чиновник с таким именем занял нынешнюю должность в контрактной службе. Кстати, другого человека с таким ФИО найти «Собеседнику» в Москве не удалось.

«Собеседник» направил запрос в мэрию Москвы и непосредственно в Департамент культуры с просьбой прокомментировать эту информацию и получить какое-то ее опровержение. Или хотя бы несколько слов оправдания. Ведь хотя использование одних и тех же банков чиновниками и бизнесменами не является преступлением, но если пересечений «финансовых троп» настолько много, то это не может не вызвать смутных подозрений. В ответ пока тишина.

Впрочем, определенная реакция все же последовала. С сайта, где эти факты были опубликованы изначально, статья оказалась оперативно удалена. Впрочем, это и не удивительно. Точно так же из интернета, включая сайт прокуратуры города Москвы, загадочно пропали все сообщения о том, что Романа Богомольца в бытность его заместителем главы управы района Дорогомилово подозревали во взятке. Именно после этого чиновник получил благодарность от мэра столицы и был направлен на повышение.