Тверской суд вернул полиции протоколы, составленные на участников пикета у Петровки

Десять протоколов, составленных в отношении задержанных на акции в поддержку журналиста Ильи Азара, были возвращены полиции Тверским районным судом. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Федора Сироша.

Адвоката не допустили до ознакомления с материалом по административному преследованию подзащитного. Суд сообщил, что материалы возвращены, но не пояснил, в связи с чем.

Предполагается, что протоколы могли быть составлены по причине отсутствия состава правонарушения.