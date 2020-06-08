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Тверской суд вернул полиции протоколы, составленные на участников пикета у Петровки

Политика
13:16, 08 июня 2020

Тверской суд вернул полиции протоколы, составленные на участников пикета у Петровки

Десять протоколов, составленных в отношении задержанных на акции в поддержку журналиста Ильи Азара, были возвращены полиции Тверским районным судом. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Федора Сироша.

Адвоката не допустили до ознакомления с материалом по административному преследованию подзащитного. Суд сообщил, что материалы возвращены, но не пояснил, в связи с чем.

Предполагается, что протоколы могли быть составлены по причине отсутствия состава правонарушения.

Теги: #Пикеты в поддержку Ильи Азара

Рубрика: Политика

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