Вашингтон может ввести дополнительные санкции против "Северного потока – 2"

В американский сенат внесен законопроект о расширении санкций в отношении трубопровода «Северный поток – 2».

Об этом рассказал один из авторов документа, сенатор от Республиканской партии Джон Барассо, соответствующее сообщение появилось на его сайте. По словам Барассо, законопроект должен «уточнить и расширить» уже существующие санкции.

Уточняется, что инициативу поддержали пять членов палаты от обеих партий, среди которых сенатор республиканцев от Техаса Тед Круз, и демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин. В документе указывается, что любой участник проекта, в частности, обслуживающие суда компании, «незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями».