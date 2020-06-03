Зверская пытка узника "Митиги" продемонстрировала миру террористическую сущность ПНС

Бывший узник нелегальной тюрьмы «Митига» Раджаб Макрахи, лишившийся глаза во время одной из пыток, обратился в Африканский суд по правам человека. Мужчина требует призвать к ответу министра внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС)ФатхиБашагу, который и вырвал ему глаз. Историю прокомментировал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, отметив, что инцидент с Макрахи олицетворяет сущность ПНС в целом.

Мужчина попал в «Митигу» летом 2019 года. В один из дней тюрьму посетил глава силового блока ПНС Фахти Башага, приказавший доставить в кабинет главы группировки RADA и по совместительству начальника тюрьмы Абд аль-Рауфа Карры заключенных. Узники подверглись жестоким пыткам, причем глава т.н. «МВД» триполитанского правительства лично пытал Макрахи. Очнувшись в камере, мужчина понял, что потерял глаз. Другие заключенные, в тот момент находившиеся в помещении, рассказали, что Башага выдавил ему глаз ложкой. Пострадавший обратился с жалобой в Организацию Объединенных Наций, а также в Африканский суд по правам человека.

Российские общественные деятели, в том числе глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич и правозащитница Мария Бутина, поддержали Макрахи и предложили ему помощь. Комментируя жалобу в ООН, россияне предположили, что, скорее всего, организация пропустит мимо ушей очередной факт вопиющих нарушений прав человека в Триполи.

Александр Перенджиев, в свою очередь, заметил, что пытки над заключенными в «Митиге» и истязание Макрахи демонстрируют миру истинное лицо террористического правительства Триполи. Система права на подконтрольной ПНС территории, уверен специалист, работает именно так.

«Ситуацию нужно оценивать в двух моментах: правовом и моральном. Кто оценку будет давать? Надеяться на международные организации? Такой подход будет превращаться в "ждуна". Нужно самим давать оценку, чтобы и правоохранительные органы давали, и официальная юриспруденция. По моральной стороне вопроса. Она не менее важна, чем правовая, они взаимосвязаны», – добавил Перенджиев.

Напомним, с мая 2019 года в «Митиге» незаконно удерживают двух граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, занимавшихся социологическими исследованиями в Триполи. Россияне находились в стране официально, а детали работы были согласованы с представителями ПНС. Однако социологов похитили и поместили в нелегальную тюрьму, а позже в ПНС заявили, что граждане России якобы нарушили визовый режим. То, что это ложь, подтверждают опубликованные СМИ фото паспортов Шугалея и Суэйфана с действующими ливийскими визами. Граждан РФ похитили с целью шантажа.