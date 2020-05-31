FT: Ким Чен Ын требует от элит скупать гособлигации для поддержки экономики

Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен выпустить государственные облигации, которые, по его плану, должны скупить привилегированные слои населения, считает Financial Times.

Таким образом глава государства намерен поддержать экономику, которая испытывает трудности, вызванные пандемией коронавируса и введенными против страны международными санкциями. Как пишет газета, такие действия Ына могут усложнить переход к рыночным отношениям.

При этом отмечается, что гособлигации там не выпускались ни разу за последние 17 лет, что в FT связывают с мощнейшим экономическим кризисом, аналогов которому в стране не было с 1997 года. «Я думаю, что это первый реальный признак того, что они столкнулись с весьма значительными финансовыми проблемами из-за санкций и вируса», — поясняет эксперт по Северной Корее из Венского университета Питер Уорд, отмечая, что едва ли у элит, вкладывающих деньги в облигации могут быть гарантии возврата средств.