Якобы убитый в Ливии боец ЧВК «Вагнер», как идентифицировали тело боевики из группировки RADA, оказался сербским добровольцем. Об этом сообщают источники в соцсетях.

В Twitter-аккаунте @mansouri3000 была опубликована фотография, доказывающая, что якобы убитый на юге Триполи россиянин — сербский доброволец. Им оказался некий Алекса Дурич из Косово — известно, что он принимал участие в боевых действиях на территории бывшей Югославии.

Ранее функционеры так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии опубликовали видео с телом якобы бойца ЧВК «Вагнер». Запись производилась боевиками террористической группировки RADA — они сняли тело едва ли не со всех сторон, особое внимание уделив форме, в которую был одет погибший, и российским рублям из его рюкзака. Однако веских аргументов в пользу того, что погибшим является россиянин из ЧВК «Вагнер», так и не было представлено. Документов, удостоверяющих личность погибшего, не было продемонстрировано, в отличие от формы, которая на нем была: подогнана не по размеру, новая и без следов эксплуатации. Другие «доказательства» собирались террористами, что называется, «на коленке». Ботинки на трупе не подходят под жаркий ливийский климат, кроме того, они абсолютно чистые — нет пыли, заломов и т.д. Каска надета задом наперед, а содержимое аптечки не указывает на национальность – все можно купить в интернет-магазинах.

Лица на фотографии, размещенной пользователем mansouri3000 в Twitter и на видео, опубликованном триполитанскими структурами, очень похожи. Это подтверждает личность погибшего Алекса Дурича, которого террористы RADA пытались выставить за бойца российской ЧВК, устроив «маски-шоу» с формой и российской валютой.

У боевиков RADA в этом смысле большая «костюмерная» — террористическая группировка контролирует несколько неофициальных ливийских тюрем, включая печально известную «Митигу», где в разное время незаконно удерживались несколько украинцев и россиян. Следовательно, достать валюту или форму было несложно.