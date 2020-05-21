Выход США из договора по открытому небу: реакция России и условия Трампа. Главное

Дональд Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу с Россией. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Agence France-Press.

Как отмечается, в качестве причины он выделил ряд нарушений с российской стороны. Он утверждает, что РФ закрыла США возможность осуществлять полеты над Чеченской Республикой и Калининградской областью.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, российская сторона «годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами» и если в течение полугода РФ не начнет полностью соблюдать договор, то США выйдет из него окончательно.

«Никаких нарушений со стороны России нет. Все эти вопросы, которые поднимают США, являются предметом обсуждений в рамках консультативной комиссии по открытому небу», — приводит РИА Новости ответ замглавы МИД РФ Александра Грушко.

Российский представитель также заявил о «не менее серьезных претензиях» по этому договору к американской стороне, которые, однако, «достаточно сложные» с технической точки зрения и подлежат обсуждению в рамках специальных комиссий. Представитель МИД Мария Захарова также заявила телеканалу «Россия 24» о множестве претензий по этому вопросу к США, не назвав ни одной из них.

Грушко также назвал это «попытками оправдать выход» из договора, заявив, что при наличии политической воли все эти вопросы можно решить.