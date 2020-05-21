Спикер ЛНА предоставил неопровержимые доказательства вмешательства Турции в дела Ливии

Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари выступил на пресс-конференции. В ходе мероприятия он предоставил неоспоримые доказательства военного вмешательства Турции в дела Ливии.

Для начала Мисмари показал несколько видеороликов, снятых на камеры, установленные на турецком БТР Kirpi, который был захвачен бойцами ливийской армии. На кадрах можно увидеть весь путь бронемашины от турецкого порта «Измир» до ливийского порта «Триполи». Это отчетливо говорит о факте нарушения оружейного эмбарго ООН со стороны Анкары.

Помимо этого, Мисмари продемонстрировал представителям СМИ записи того, как террористы ПНС тренируются в столичном порту под руководством турецких офицеров. К слову, также на кадрах можно наблюдать наемников из САР.

Спикер ЛНА отметил, что в Ливии на данный момент находится около 1500 турецких военных и бойцов ЧВК SADAT. Еще порядка 2500 солдат проходят обучение перед последующей переброской в североафриканскую страну. Общее число сирийских наемников, завербованных Турцией и отправленных в Триполи, уже перевалило за 17 000. Мисмари также предоставил запись, где показана переброска сирийских наемников в распоряжение ПНС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по словам спикера ЛНА, шантажирует страны ЕС. Он угрожает им ослабить контроль надтурецкими границами, что может привести к неконтролируемому потоку мигрантов. Особую опасность представляют экстремисты, которые таким образом могут оказаться в Европе.

Анкара делает все возможное, чтобы мирные инициативы международного сообщества по урегулированию конфликта в Ливии закончились провалом. Турецкий лидер игнорирует Палату представителей, являющуюся единственным легитимным органом власти страны, и сотрудничает с главой ПНС ФайезомСарраджем. С ним он уже заключил меморандум о перераспределении морских границ в Средиземном море, нарушив тем самым права других государств в регионе.

«Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения», — подытожил Мисмари.