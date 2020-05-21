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20 мая, среда

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19 мая, вторник

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Путин наградил Захарову за внешнеполитическую работу орденом Почета

Политика
10:38, 21 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

Президент РФ Владимир путин подписал указ о награждении ряда дипломатических служащих орденами Почета. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

В том числе орденом Почета была награждена глава департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова. В сопровождающем письме ее поблагодарили за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу». Захарова получила свою должность пять лет назад.

Также орденом Почета были удостоены постпред России при ООН Василий Небензя, посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян (на службе уже более 30 лет) и ряд музыкантов, ученых, чиновников и военных.

Рубрика: Политика

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