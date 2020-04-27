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RT, Трамп и "фабрика троллей". Как Facebook блокирует всех неугодных

Политика
19:00, 27 апреля 2020

Американская социальная сеть Facebook продолжает сотнями блокировать аккаунты, самостоятельно определяя, какая информация имеет право на распространение, а какая противоречит «правилам» и должна быть удалена. Завоевав огромную популярность, корпорация получила беспрецедентную власть.

Сейчас Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире. Практически любой известный человек на сегодняшний день имеет персональную страничку в Facebook, — и часто подобные страницы оказываются недоступными из-за неоднозначной политики компании в отношении блокировок.

Администрация Facebook в своих правилах сообщает, что любое решение по блокировкам в конечном итоге остается на усмотрение модератора, к которому поступает жалоба. Чтобы принять решение, у него есть очень ограниченное время — всего порядка 20 секунд. Как стало известно IT-изданию habrahabr, зачастую сотрудники, не знающие языка, вынуждены пользоваться Google Translate при обработке запросов. В результате заблокированными оказываются различные посты и аккаунты.

Мы собрали для вас самые громкие блокировки социальной сети Facebook за 2019-2020 год.

1. Facebook заблокировал страницу англоязычного видеопроекта Russia Today (RT) In the Now

Февраль 2019

Проект In The Now имел более 2,5 миллиардов просмотров и четыре миллиона подписчиков в Facebook. Маргарита Симоньян связала блокировку страницы c выходом материала CNN о том, что In the Now финансируется из России.

2. Соцсеть Facebook заблокировала нескольких десятков аккаунтов, страниц и групп, которые, по ее данным, использовала российская военная разведка для распространения дезинформации в странах Восточной Европы, в частности на Украине

Февраль 2020

Блокировке подверглись страницы, владельцы которых выдавали себя за журналистов и пытались связаться с известными политиками, СМИ и общественными деятелями в регионах. В них на русском, английском и украинском языках размещался контент политической направленности. А также информация о действиях российских военных в Сирии и утечках информации из Службы безопасности Украины. Наряду с аккаунтами, связанными с российской разведкой, за нарушение политики соцсети были заблокированы и страницы, которые использовали власти Ирана, Мьянмы и Вьетнама.

3. Facebook заблокировал «десятки тысяч» приложений после скандала со сбором данных пользователей

Сентябрь 2019

В компании не уточнили, какие именно данные использовали приложения, и сколько пользователей пострадали. Но, как следует из заявления, блокировка коснулась около 400 разработчиков. А исполнительный директор компании Им Арчибонг указал, что Facebook пришлось полностью запретить некоторые приложения, в том числе My Personality, которое отказалось участвовать в аудите.

4. Facebook снова забанил протрамповскую группу

Октябрь 2019 года

Facebook заблокировала сообщество Police Lives Matter, в котором состояли больше 170 тыс. подписчиков, поддерживающих полицию США. Группа велась администратором из Косова.

По информации исследователей с сайта Popular Information, в группе создавали посты с поддержкой полиции, публиковали видео с милыми животными и неполитические новости. Но главными, по версии исследователей, были посты о Дональде Трампе.

5. Facebook счел рецепт голубцов нарушающим нормы сообщества

Март 2019

Администрация Facebook скрыла из общего доступа иллюстрированный рецепт голубцов. Запись еще в 2015 году была размещена создателем ресурса Udaff.com Дмитрием Соколовским. Спустя три года внезапно оказалось, что голубцы в соцсети не приветствуются.

6. Facebook удалил сирийские аккаунты, связанные с российской «фабрикой троллей»

Март 2020

Facebook раскрыла несколько аккаунтов, входящих в часть крупнейшей интернет сети, создающей благоприятный образ сирийского президента Башара Асада. Работу над продвижением страниц вели несколько десятков человек, находящихся в России, и около сотни — в Сирии. Совокупный охват аудитории достигал более 10,5 млн пользователей в месяц.

Одна из страниц была посвящена Владимиру Путину и занималась продвижением интересов России на Ближнем Востоке. По данным корпорации, все аккаунты были связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. 

7. Бельгийскому политику отказали в агитации в Facebook из-за неоднозначной фамилии

Сентябрь 2018

В Бельгии Facebook заблокировал аккаунт кандидата в местный совет коммуны. Причиной для блокировки стала «слишком оскорбительная фамилия», 26 летнего мужчину зовут Люк Анус.

Издание сообщает, что кандидату пришлось убрать из фамилии одну букву, превратив ее в Ану. После этого нападки соцсети на мужчину прекратились.

8. Facebook заблокировал страницу проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике

Октябрь 2019

Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА «Россия сегодня» — портала Arctic.ru. С начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта на английском языке: сначала запретил размещать видео, потом — делать любые публикации, а 14 октября просто удалил аккаунт.

9. Facebook пожизненно заблокировал Бабченко

Апрель 2019

Запасной аккаунт Аркадия Бабченко заблокировали за пост про лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, президента - шоумена Владимира Зеленского и другие записи.

«Пару дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страницу, теперь уже пожизненно. Вот офис Facebook в Варшаве, чтобы бороться с российской пропагандой, российскими фейк-ньюс. Поздравляю вас, друзья мои, отличная работа», - заявил Бабченко. 

10.  Facebook заблокировал аккаунт Елены Зеленской

Январь 2020

По словам первой леди Украины Елены Зеленской, ее новую страницу в Facebook заблокировали из-за подозрительной активности.

Также Зеленская отметила, что проблемы с аккаунтом наблюдались на протяжении нескольких дней, и он находится «в зоне турбулентности». Проблемы со страницей уже устранены.

11.  Facebook удалил более сотни фейковых аккаунтов, связанных «с российской разведкой»

Февраль 2020

Стало известно о блокировке 78 личных аккаунтов, 11 страниц, 29 групп в Facebook и четырех страниц в Instagram за нарушение политики соцсети, направленной против иностранного вмешательства.  В Facebook утверждают, что в ходе расследования их сотрудники обнаружили связь фейковых страниц с российскими военными разведывательными службами.

12.  Facebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память о Захарченко

Сентябрь 2019

Депутат Наталья Поклонская сообщила на своей странице «ВКонтакте», что ее аккаунт в Facebook временно заблокировали за нарушение правил сети. Поводом стала публикация в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко.

13.  Facebook заблокировал аккаунт Московской городской избирательной комиссии

Сентябрь 2019

Администрация социальной сети Facebook накануне единого дня голосования заблокировала аккаунт Московской городской избирательной комиссии. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

14.  Facebook заблокировал страницу с рецептами русской кухни

Октябрь 2019

Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Facebook заблокировал страницу нашего проекта Russia Beyond, на которой ребята постили страшные, ужасающие, шокирующие вещи — рецепты русской кухни. Борщ, майонез, укроп, пирожки — все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга».

15.  Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян

Сентябрь 2019

Главному редактору МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

«Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня «за нарушение стандартов сообщества». Что могло вызвать бан, не понимаем. Написали в Facebook запрос», — сообщается в Telegram-канале RT.

Сама Симоньян назвала блокировку своего аккаунта цензурой. 

16.  Facebook заблокировал семь сайтов агентства Sputnik

Январь 2019

Семь официальных страниц агентства Sputnik и еще 357 связанных с ним страниц и аккаунтов заблокировал Facebook 17 января 2019 года. По мнению главы департамента кибербезопасности Facebook Нэтаниела Гляйхера, эта сеть учетных записей была создана для введения в заблуждение других пользователей.

17.  Facebook заблокировал сербский портал «Восток» после статьи об агрессии НАТО

Март 2020

Социальная сеть Facebook заблокировала один из самых популярных порталов Сербии "Восток.rs", специализирующийся на публикации контента российского телеканала RT, после публикации статьи о годовщине агрессии НАТО 1999 года.

18.  Facebook без объяснения причин заблокировал RTD

Декабрь 2019

Аккаунт популярного телеканала RTD (Russia Today Documentary), вещающего на английском языке и рассказывающего всему миру о природе и укладе России, заблокирован на Facebook.

19.  Facebook и Instagram удалили аккаунты конспиролога Алекса Джонса и многих правых политиков

Май 2019

Facebook и Instagram, которая ей принадлежит, заблокировали аккаунт журналиста и сторонника теории заговора Алекса Джонса, получившего прозвище «главного конспиролога Америки». Соцсети также удалили аккаунты его проекта Infowars, а также нескольких ультраправых политиков.

Facebook также заблокировала редактора Infowars Пола Джозеф Уотсона (за расизм и исламофобию) и лидера радикальной организации «Нация ислама» Луиса Фарраха (за антисемитизм и афроамериканский сепаратизм). Под блокировку попали британский писатель и бывший старший редактор ультраконсервативного американского издания Breitbart Майло Яннопулос, а также правые активисты Лора Лумер и Пол Нелен.

Примечательно то, что соцсети заранее рассказали о блокировках, дав активистам время отреагировать и увести подписчиков в другое место.

20.  Facebook заблокировал на сутки чат-бот Нетаньяху за антиарабское сообщение

Сентябрь 2019

Сообщение было разослано постоянным читателям официальной страницы израильского премьер-министра накануне досрочных выборов в Кнессет 17 сентября. В нем подписчиков призвали голосовать за правящую партию «Ликуд», чтобы не допустить создания левого правительства, опирающегося "на арабов, которые мечтают уничтожить всех нас».

21.  Facebook заблокировал сотни страниц, связанных с агентством Sputnik и «фабрикой троллей»

Январь 2019

Сотрудники соцсети выяснили, что 289 публичных страниц и 75 аккаунтов в Facebook были связаны с сотрудниками информационного агентства Sputnik (принадлежит МИА «Россия сегодня»). Администраторы страниц и владельцы учетных записей скрывали свои личности и в основном позиционировали их как независимые новостные страницы или страницы, посвященные погоде, путешествиям, спорту, экономике или политике. Они рассказывали о событиях в Румынии, Латвии, Эстонии, Литве, Армении, Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Молдавии, России и Киргизии. 

На некоторых страницах часто появлялись публикации на такие темы, как антинатовские настроения, протестные движения и борьба с коррупцией.

22.  Facebook заблокировал сотни аккаунтов из Саудовской Аравии

Август 2019

Компания Facebook удалила 476 аккаунтов в одноименной социальной сети и в Instagram за целенаправленные действия, организованные Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

«Мы удалили из Facebook 259 аккаунтов, 102 страницы, пять групп, а также 17 аккаунтов Instagram, которые были сосредоточены на ряде стран, включая Ливию, Судан, Коморские острова, Катар, Турцию, Ливан, Сирию, Иорданию и Марокко», - говорится в пресс-релизе.

Согласно коммюнике, владельцы акканутов под видом СМИ распространяли информацию пропагандистского характера о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде, его проекте «Видение-2030», а также операциях саудовской армии.

23.  Facebook заблокировал страницы британских ультраправых лидеров и групп

Апрель 2019

Социальная сеть Facebook закрыла более десятка страниц ультраправых лидеров и организаций в Великобритании за «возбуждение ненависти».

Под запрет попали, в том числе, Британская национальная партия и ее лидер Ник Гриффин, Английская лига обороны и Национальный фронт.

В этот список также входит организация Britain First, которая уже была запрещена, но последнее решение запретит ее поддержку через любую из услуг Facebook.

24. «Фабрику троллей» нашли на Украине. И Facebook сразу взялся за нее

Сентябрь 2019

В украинском сегменте интернета Facebook нашел 79 сообществ и несколько сотен пользователей — все они, как считают в соцсети, причастны к «фабрике троллей». Недобросовестных юзеров заблокировали, а среди групп нашли паблики крупных украинских медиа — Znaj.ua, Politeka и Hyser. Их всех объединил холдинг Znaj Media Holdings.

25.  Facebook заблокировал многотысячный аккаунт, посвященный украинскому языку

Август 2019

Соцсеть Facebook заблокировала доступ к странице Mova про украинский язык, у которой было около 520 тыс. подписчиков.

Это произошло на день независимости Украины. Причина блокировки руководство социальной сети решило не сообщать.

26.  Facebook заблокирует рекламу, обещающую исцеление от коронавируса

Февраль 2020

Представитель компании в диалоге с американским изданием Business Insider отметил, что под запрет попадет та реклама, которая гарантирует защиту или излечение от коронавируса, в результате чего создается тревожность, что товаров для защиты от вируса не хватит на всех.

27.  Facebook блокирует не только фейки, но и правду о коронавирусе

Март 2020

После того как Facebook пообещал активно блокировать фейки о коронавирусе, не давая им распространиться, пользователи завалили социальную сеть жалобами о том, что она удаляет не только дезинформацию, но и новости из достоверных источников, помечая их как спам. Компания пояснила, что случился сбой в работе специального фильтра. Но бывший топ-менеджер Facebook Алекс Стамос считает, что всему виной отсутствие на работе модераторов, которые были отправлены домой из-за карантина.

28.  Необъяснимые блокировки реальных аккаунтов на Facebook

Июль 2019

Многие пользователи Facebook, будь то личный аккаунт или бизнес, рано или поздно сталкиваются с требованием о подтверждении номера телефона и предоставлении личной фотографии с последующей (обычно через 2-е суток) блокировкой их профиля, или же сразу с блокировкой профиля. При этом никаких правил зачастую не нарушается. Так что под бан попадает множество обычных пользователей соцсети без объяснения причин.

Рубрика: Политика

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