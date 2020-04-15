Александр Кынев: "Новое выступление Путина было дежурной ремаркой"

Политолог Александр Кынев проанализировал очередное выступление Владимира Путина — на этот раз слово к народу было всего лишь короткой преамбулой к заседанию правительства.

— Это была дежурная ремарка перед заседанием кабинета, на выступление даже не тянет. Ничего не меняется, ничего не улучшается. Для бизнеса вводятся новые кредиты. Но кредит — это же временно, потом придется отдавать. А если бизнес умрет, как он будет отдавать? Это не помощь, это так.

Фундаментальный дискурс не поменялся. Большинство стран после таких выступлений дает населению не кредиты, а прямую финансовую помощь. Безвозмездно. Потому что ситуация с пандемией пролонгируется и продолжает ухудшаться. У нас цены растут почти по всем сегментам, так как усложняется и удорожается логистика. Доходы многие граждане при этом уже не получают.

Александр Кынев // Фото: скриншот с YouTube

Ощущение, что власть у нас живет на другой планете. Рассказывает гражданам, что они сами виноваты в том, что им нужно ехать на работу!

Чего бы я ждал от выступления президента сейчас? Отменить часть запретов, потому что многие из них абсолютно не оправданы и вредны — типа закрытия парикмахерских и стоматологий, где люди якобы могут перезаражаться, но как, если они будут приходить по одному? Запрет на посещение парков — от кого там можно заразиться, от березы? Две трети запретов бессмысленны и ни к чему, кроме депрессии у людей, не ведут. Они мешают не только нормально жить, но и соблюдать элементарную гигиену, потому что гиподинамия и отстутствие свежего воздуха — это большая проблема. Но никого это не заботит. Вместо этого идет придумавание дурацких QR-кодов в Москве, и в результате получается парадокс: создавать толпы при входе в метро можно, а гулять по парку одному — нельзя?! Полный бред.