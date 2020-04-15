Против Елены Батуриной объединяются бизнесмены

Елена Батурина на днях вернула себе звание самой богатой женщины России. Даже невзирая на то, что сама она уже давно – не совсем в России.

Пальму первенства Батуриной уступила основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Причем сама Бакальчук не очень-то против этого и возражала. Возглавлять список миллиардерш это, чуть перефразируя Стругацких, не только почетно, но и хлопотно. Даже не столько почетно, сколько хлопотно. Да, в конце концов, и не почетно вовсе.

Ведь сразу начинаются вопросы, а откуда такое счастье свалилось. И вот тут-то и выясняется, что сам-то бизнес Батуриной был вполне легальным, только для его развития надо было либо «крышу» иметь (со всеми вытекающими отсюда взятками и откатами), либо самому этой крышей быть (со всей вытекающей отсюда при разборках кровью). Ну, вы помните, как это было в 90-х.

Только в случае с Еленой Батуриной это, строго говоря, была не крыша, а целая крытая галерея на всём пути следования к миллиардам.

Сейчас уже мало кто помнит, но основанный в 1991 году кооператив «Интеко», созданный Виктором и Еленой Батуриными, заниматься производством полимерных изделий. Он вполне мог бы так и остаться одним из многих кооперативов, если бы год спустя муж Батуриной Юрий Лужков не стал мэром Москвы, и если бы после этого на «Интеко» со стороны мэрии не посыпались выгодные муниципальные заказы. Никакой коррупции, просто бизнес.

В результате, несколько лет спустя бывший кооператив занимал уже почти треть российского рынка изделий из пластмассы, но Батуриной этого было уже явно мало. Аппетит, не секрет, приходит во время долгого сидения мужа в мэрии. Да и зачем клепать какие-то пластиковые сидения, если гораздо выгоднее возводить постройки, в которых эти сидения могут стоять.

С середины 1990-х годов «Интеко» начала подминать под себя все, что плохо лежало на строительном рынке (а при грамотном подходе в лихие 90-е плохо положить можно было буквально все — цементные предприятия, архитектурные мастерские, риэлтерский бизнес). Но особенно «плохо лежал» «Домостроительный комбинат №3», расположенный, естественно, в Москве. Кто-то натравил на ДСК рейдеров, и Батурина все недружественные атаки по просьбе владельцев отбила. Да так удачно, что в начале 2000-х сама стала владельцем компании.

На каждого рейдера всегда найдётся рейдер покруче. Сегодня бизнесмены, обвиняющие Батурину в том, что она так удачно отобрала их бизнес, готовы бороться против неё в судах.

Это мы чуть отвлеклись, но что нам стоит дом построить. Пока одни строительные компании жаловались на то, что не могут получить разрешения на строительство в столице, «Интеко» Батуриной возводила здесь один элитный жилой комплекс за другим. Разумеется, без всякой протекции мужа. Честно, она так сама говорила.

Впрочем, при Лужкове Москва хоть и стала резиновой, но все-таки не настолько, чтобы вместить в себя все бизнес-амбиции супруги мэра. Тем более, что к тому времени этот супруг вошел в руководство партии власти, и из регионального политика стал фигурой федерального масштаба. Вместе с Лужковым федеральный масштаб приобрела и Батурина. Новостройки «Интеко» вырастали уже по всей стране. И одним строительством дело тоже не ограничивалось.

Партнёром Батуриной в эту эпоху стал известный бизнесмен Шалва Чигиринский. Как еще в 2009-м рассказал в Высоком суде Лондона адвокат Чигиринского Кристофер Грисон, когда его патрон в 1999 году решил развивать в Москве свои нефтяные и девелоперские проекты, именно поддержка Батуриной помогла ему взять под контроль Московский НПЗ, поскольку «сфера влияния г-жи Батуриной в Москве такова, что ни один крупный проект не может быть реализован без ее поддержки». В результате, по словам представителя Чигиринского, жена московского мэра тайно владела половиной бизнеса его клиента. Сама Батурина, это, естественно, отрицала. Однако впоследствии сумела так «отпартнерить» Чигиринского, что даже он – человек, знающий о делах Батуриной лучше всех – встал в коалицию её противников.

Впрочем, после ухода могущественного супруга на пенсию бизнес Батуриной как-то вдруг сразу зачах, не выдержав конкуренции. Но и здесь бизнесвумен провернула своё очередное громкое дело – лишив состояния своего брата Виктора, который вместе с ней создавал компанию и находился у руля управления многие годы. Ради денег Елена, как утверждает теперь Виктор, даже инициировала его уголовное преследование и отправила собственного брата в тюрьму. Однако после освобождения тот не перестал требовать назад своих денег и пополнил компанию крупных бизнесменов, имеющих зуб на Батурину размером с Эверест.

В отличие от коалиции противников Батуриной, ее бизнес такими же темпами не растет. «Интеко» ей пришлось продать и перевести свои дела за границу. Правда, без особой прибыльности. Если в 2011 году, когда «Интеко» сменила владельца, состояние Батуриной, по данным Форбс, насчитывало 1,2 млрд. $, то в 2019-м – те же 1,2 млрд. $. За восемь лет при таком-то капитале – и нулевая прибыль. Хороши успехи и способности!

Конечно, Форбс может и ошибаться, и на самом-то деле Елена Батурина – самая богатая не только в России, но и во Вселенной, но в последнее время появилась информация, что Батурина избавляется от своего бизнеса и за границей тоже. Продает, например, шикарный отель в Дублине, в который вложила столько сил и средств. Возможно, это происходит в том числе из-за многочисленных судебных процессов, где против Батуриной готовы выступить всё больше свидетелей.