Сотрудничество России и Сирии находится в подвешенном состоянии из-за растущего уровня коррупции в правительстве Имада Хамиса. Об этом пишет ФАН.

Сирийское Министерство нефти и минеральных ресурсов сообщило о приостановке работы двух газовых скважин Хайян и Аш-Шаир «в целях безопасности». Тысячи людей в Центральной Сирии остались без света, но чиновники лишь создают видимость решения проблемы.

Как пишет ФАН, власти приняли решение на основании информации в соцсетях о якобы захвате джихадистами располагающегося неподалеку от месторождений города Эс-Сухнэ. Однако сведения оказались фейком - его опровергли сирийские источники. Впрочем, это не помешало правительству САР использовать вброс в своих целях.

По сообщению журналистов, остановка газодобывающих предприятий негативно влияет на экономику страны, которую помогала восстанавливать Россия. Благодарю освобождению Аш-Шаира, Хайяна и Джизаля в Центральной Сирии запустили электро- и газоснабжение. После чего сирийское правительство увеличило цены на бытовой газ до 4 тыс. сирийских лир за баллон, а его стоимость на «черном рынке» и вовсе достигала 15 тыс. лир.

Причина повышения тарифов и ухудшения экономической ситуации в САР — коррупция в правительстве премьер-министра Имада Хамиса, пишет ФАН. По словам журналистов, сирийский президент Башар Асад не владеет ситуацией в стране, вся власть и контроль над промышленностью и энергетикой принадлежит чиновникам. Они воруют вырученные от добычи газа и нефти средства, предназначенные для госбюджета.

Глава московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль уверен, что коррупция — это большая проблема Сирии, с которой Асад не справляется. Народ нищает, а олигархов становится в десятки раз больше, отмечает эксперт.

До гражданской войны Сирия подписала соглашения на поставку электроэнергии с Иорданией, Турцией, Ливаном и Ираком, но их реализация до 2019 года была невозможной. Так, Хамис перезаключил контракты с этими странами ради собственной выгоды. Например, ливанская сделка, которая должна приносить бюджету миллиарды долларов, работает исключительно в угоду сирийскому премьеру.

Аналогичная ситуация с Турцией. Официально у Сирии нет отношений с Турцией из-за поддержки Реджепом Тайипом Эрдоганом боевиков в Идлибе. Однако это не мешает Хамису продавать Анкаре сирийскую нефть. В целях поддержки сирийской экономики Иран продает Дамаску «черное золото», но до потребителя доходит лишь его часть. Другая выкупается компаниями сына Эрдогана Неджметтину Билалу.

Деятельность премьер-министра Сирии негативно отражается на экономике страны. Участвующие в ее восстановлении российские компании не могут нормально работать из-за вспыхнувшей в правительстве коррупции. Однако это не волнует сирийских чиновников. Они продолжают выводить «нефтяные» деньги на Запад, который «душит» своими санкциями Сирию. На этом фоне Башар Асад сильно теряет позиции, так как не в силах взять ситуацию под контроль.