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Плененный в Ливии социолог Максим Шугалей пытался связаться со своей супругой

Политика
11:59, 08 апреля 2020

кадр из фильма «Шугалей» / Youtube
кадр из фильма «Шугалей» / Youtube

В одном из арабских аккаунтов Twitter была опубликована фотография письма, принадлежащего плененному ливийскими боевиками россиянину. Среди арабской вязи на фото виден рукописный текст, написанный на русском языке простым карандашом. Вскоре подтвердилось, что письмо написал социолог Максим Шугалей своей супруге Наталье.

Женщина подтвердила, что текст действительно писал ее муж. Она узнала его почерк,а в содержаниипослания указаны факты, которые мог знать только он.  

Максим Шугалей написал жене о том, что сильно по ней скучает и что живет надеждой на скорую встречу. Он сообщил, что полон сил и здоровья. И главное, что он верит в свое скорейшее возвращение домой. 

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич пообещал Наталье, что найдет владельца аккаунта, у которого оказалось письмо пленного социолога. 

Самер Суэйфан и Максим Шугалей / Фонд защиты национальных ценностей / Vkontakte

– сотрудники ФЗНЦ. Год назад они отправились в Ливию, чтобы провести научные исследования. У них было официальное приглашение и разрешение на осуществление научной деятельности. Известно, что через пару месяцев их захватили боевики группировки RADA. Данная организация входит в «МВД» так называемого Правительства национального согласия. 

 

На протяжении года о социологахпрактически ничего не было известно, кроме того, что их заключили в ливийскую тюрьму «Митига», где практикуют пытки и истязания, о чем неоднократно сообщалось в докладах Совета безопасности ООН. Тюрьма расположена на территории аэропорта «Митига», который переоборудовали и сделали из него военную базу. Острогом руководит Абд аль-Рауф Кара, он же является главарем группировки RADA.

В конце марта арабские СМИ сообщали о побеге группы заключенных из «Митиги». По некоторым данным, среди беглецов был русскоговорящий человек. Позже Малькевич сообщил, что Шугалей действительно попытался сбежать, но,вероятно, ему не удалось далеко уйти. Точной информации о местонахождении Максима пока нет. По словам его супруги, до этого послания она ничего не знала о своем муже. 

Рубрика: Политика

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