Пригожин требует от генпрокурора США дать "Конкорду" возможность доказать невиновность в суде

Глава «Конкорда» Евгений Пригожин потребовал от генерального прокурора США Уильяма Бара привлечь к ответственности высших должностных лиц, включая бывшего президента Барака Обаму, сфабриковавших дело против его компаний. Свои претензии предприниматель высказал в двух письмах, направленных в Департамент юстиции США. Об этом сообщила пресс-служба «Конкорда».

В первом письме бизнесмен потребовал вернуть в суд дело «США против Конкорда», чтобы компания могла публично доказать свою невиновность. Пригожин указал на тот факт, что в документе о закрытии уголовного дела Департамент юстиции объясняет отказ передать материалы адвокату «Конкорда» Эрику Дюбелье опасением «раскрытия секретной информации». Предприниматель убежден, что США боятся публичных слушаний по делу «Конкорда», в ходе которых будут предъявлены ложные доказательства, послужившие предлогом для двухлетнего уголовного преследования компании. В случае отказа вернуть дело в суд Департамент юстиции должен указать в ходатайстве, что с «Конкорда» сняты все обвинения в связи с отсутствием состава преступления, говорится в письме.

Во втором письме Пригожин требует возбудить уголовное дело против лиц, принимавших участие в фабрикации уголовного дела. В их числе 44-й президент США Барак Обама, члены Сената, Минюста и Конгресса.Будучи в сговоре, указанные лица сфальсифицировали документы и доказательства, добившись незаконного уголовного преследования «Конкорда», в результате чего компания и лично предприниматель понесли репутационные потери.

Напомним, дело против «Конкорда» возбудили в 2016 году. Структуры Пригожина были обвинены во вмешательстве в выборы президента США. Расследование поручили специальному прокурору Роберту Мюллеру. В 2019 году он опубликовал доклад, в котором не нашлось ни единого доказательства сотрудничества Дональда Трампа с РФ. Мюллер ушел в отставку.

Суд округа Колумбия прекратил уголовное дело 16 марта 2020 года, после чего глава «Конкорда» заявил о намерении взыскать с США компенсацию за незаконное уголовное преследование, а также санкции, в размере 50 миллиардов долларов.

Кроме того, бизнесмен высказал благодарность адвокату ЭрикуДюбелье, не побоявшемуся пойти против американского правительства, а также спецпрокурору Мюллеру, нашедшему в себе мужество уйти в отставку.