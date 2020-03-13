Ахмад Мисмари подробно рассказал о ходе операции в Триполи

В ходе телепередачи «Противостояние» телеканала SkyNews Arabia официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари ответил на вопросы взаимодействия ЛНА с ЧВК «Вагнер» и сирийскими наемниками.

Уже не первый раз так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвиняет армию Халифы Хафтара в использовании иностранных наемников, в частности, из России, в битвах за Триполи. В телепередаче канала SkyNews Arabia Ахмад Мисмари отметил, что против ЛНА сражаются солдаты из Чада, из Сирии и «из ряда других стран, которые мы не хотели бы называть, поскольку мы с ними сейчас поддерживаем отношения». Генерал-майор рассказал об истоках новостей о присутствии российского военного контингента на территории Ливии.

«Есть еще официальные турецкие документы, сообщающие о гибели турецких военных в Ливии. Откуда берутся слухи о русских в Ливии? Очень просто: в Ливию приезжают новобранцы из Сирии, где сражаются русские. И на любой вопрос о том, с кем они бились, они отвечают: с русскими! Но при этом все потери, которые ЛНА несет в Ливии — это ливийцы. И погибшие солдаты, и пилот сбитого над аз-Завией самолета», — утверждает Мисмари.

Перенджиев: ПНС Сарраджа — иностранная сила агрессора внутри Ливии

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев согласен с основным посылом Мисмари: если есть русские, почему их нет среди погибших и раненых в Ливии?

«Он (Мисмари — Прим. ред) четко сказал: если вы воюете с русскими, то, наверное, должны быть раненые и убитые, но их нет и гибнут ливийцы. Они не могут быть невидимками, которые в сражении не несут никаких потерь, если мы говорим о реальных сражениях. Следовательно, возникает вопрос: зачем они (ПНС — Прим. ред) вообще говорят о русских?», — рассуждает эксперт.

Он предположил, что по мнению триполитанского правительства ЛНА не способна так хорошо справляться с военным делом самостоятельно, и пытаются доказать, что без помощи русских армия Хафтара не может быть настолько эффективна, как сейчас.

«А на каком основании ПНС может выдвигать такие требования? Все просто — ПНС не самостоятельная сила, а инструмент внешней. И чтобы уравнять себя в статусе с ЛНА, они хотят доказать, что ЛНА тоже не самостоятельный субъект и имеет внешнего управляющего — Россию. А если признать очевидную вещь, что ЛНА —это самостоятельный субъект, а ПНС — нет, кто отражает значит ливийские национальные интересы? Ответ очевиден: ЛНА. А ПНС Сарраджа — иностранная сила агрессора внутри Ливии. Чтобы к этой логике не прийти, они (ПНС — Прим. Ред) пытаются все время переигрывать в информационном поле, обвиняя ЛНА в том, что она управляется извне и там воюют даже не ливийцы», — говорит Перенджиев.

Ранее на одной из крупных пресс-конференций официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари уже заявлял, что армия Хафтара не использует в своих целях иностранных наемников.

«Это явно попытка заброса очередной информационной утки. На стороне Сарраджа воюют боевики разных мастей, террористы. Мы говорим, что ПНС — террористы. ЛНА — это исключительно национальная сила Ливии, которая призвана отстаивать интересы государства. Но дело в том, что никто нигде не видел никаких представителей ЧВК. Нигде не зафиксировано, что они там понесли какие-то потери — ни раненых, ни убитых, ни воюющих. ЧВК «Вагнер» во время контактного боя представляются кем? Табличку вывешивают, что ли, что это ЧВК «Вагнер»? Это абсурд. Информация абсолютно недоказуемая ничем», — резюмировал член экспертного совета «Офицеры России».

Тайные визиты Хафтара в Дамаск

В СМИ опровергли и сообщение газеты «аш-Шарк аль-Аусат», в которой была информация о тайном визите Халифы Хафтара в Дамаск, где тобрукский лидер якобы «обсудил возможность привлечения командира группы Вагнер с авиабазы Хмеймим для транспортировки техники и боеприпасов в Ливию». Кроме того, в соцсетях были неподтвержденные слухи о сирийцах, которые сражаются на стороне ЛНА.

«Из Бенгази Главнокомандующий направился прямо в Париж. Если бы он направился в Дамаск - это был бы официальный визит. А сирийских наемников у ЛНА нет», — коротко ответил Мисмари.

По мнению Перенджиева, такой высокопоставленный генерал, как Хафтар, не может перемещаться тайно — в любом случае эта информация нашла бы какие-то подтверждения, если бы это было правдой. Собеседник издания отметил, что Саррадж подобными заявлениями пытается стравить арабский народ, разделенный разными государствами за счет внешней агрессии, которую представляет и Турция в том числе.

«Турция тоже пытается стравливать арабов между собой. У нас русских с русскими любят сталкивать. Внутри одного народа, разделенного разными государствами, любят создать конфликт, стравить людей и погреть на этом руки. Возможно, Хафтар действительно раздумывал над тем, как организовать взаимодействие с Дамаском — нормальное, здоровое. Враги этого боятся, так как это усилит и позиции Сирии, и самого Хафтара. И они делают упреждающий удар, когда хотят очернить эту инициативу взаимодействия», — заключил эксперт.

ПНС Ливии сейчас пытается очернить любые успехи и мирные инициативы со стороны Хафтара — всю эту кампанию вполне можно «увязать» с недавними успешными переговорами между главнокомандующим ЛНА и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер заявил о поддержке Ливийской национальной армии и Халифы Хафтара, акцентируя внимание на том, что Франция «продолжает поддерживать ЛНА и признает ее ключевую роль в борьбе с терроризмом».

В рамках переговоров обсуждались вопросы о структуре нового Президентского Совета, в который входили бы три или пять членов, включая представителя Мисураты. Помимо этого, обсуждались структура и кандидатуры нового правительства страны в целом и вопросы аннулирования договоров о морских шельфах.