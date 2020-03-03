КПРФ: "Русские рожают за бутылку"

Никто так не помогает «Единой России», как радикальные ульяновские коммунисты. В год 150-летия Владимира Ильича единственное, что остается от его идей на малой родине – это желание местных вождей по-ленински «поощрить энергию и массовидность террора». Верные завету быть «образцово-беспощадными» к своему народу, коммунисты Ульяновска поддержали Алену Водонаеву по вопросу материнского капитала: «Только быдло, которому вечно будет не хватать на бутылку водки, станет рожать ради миллиона рублей».

Член Ульяновского обкома и спонсор местного депутата Государственной думы от КПРФ Алексея Куринного, некто Наири Чатинян вот как это сформулировал на официальном канале Ульяновского обкома КПРФ: «Разве суммарный миллион с лишним за трех детей сподвигнет сейчас ответственных граждан России, а не эту вот алкашню, которая рожает для получения маткапитала? Ну, мне кажется, эта сумма ни о чем».

Будучи маяком самого пронзительного прямодушия, Чатинян тем не менее не одинок и выступает главным сценаристом всех местных митингов, демонстраций и встреч упомянутого депутата Куринного с избирателями, больше напоминающими разнообразные попытки устроить переворот, резню и революцию.

Если главная роль всегда за Куринным – все-таки депутат Государственной думы с презумпцией неприкосновенности, то его спонсор точно заслужил все возможные призы за роль второго плана. На пару эти земляки Ленина сейчас наносят репутации российских коммунистов гораздо больше вреда, чем их герой сумел принести пользы.

Впрочем, с героями тоже не все так просто. С высоты исторического опыта рупор ульяновских большевиков не скрывает своих симпатий к Гитлеру и Пиночету. С любовью рассказывает журналистам об их «положительном» опыте в решении «еврейского вопроса» и других проблем государства. Причем цитаты, аллюзии и свастики не притянуты за уши, но, наоборот, оторваны от сердца. «Методы у Гитлера и Пиночета были очень правильные», – со слезой в голосе роняет Наири Чатинян в публичной беседе с представителями провинциальной прессы.

И всякий прослушавший эту беседу на YouTube, не может отделаться от ощущения, что красный миллионер-антисемит не мог сам такое придумать: только коварная рука «Единой России» могла вписать такое в речи официальных лиц КПРФ. Но нет. На родине Ленина подобное теперь действительно в порядке вещей.

Как и положено поклоннику Гитлера, товарищ Наири Чатинян не чужд бытового антисемитизма. Кухонные куплеты про евреев, инсайды про Рокфеллеров и Ротшильдов, масоны и коварный Хазарский Каганат — источником вдохновения ульяновским коммунистам 2020 года служат не Маркс, Энгельс, Ленин, а плотно усвоенные у нео-нацистов теории всемирного заговора плюс закаленная интернетом конспирология. Депутат Государственной думы от КПРФ Алексей Куринный, например, на днях совершил открытие коронавируса в России: «В российской популяции вирус есть, он пока, может быть, не фиксируется четко, есть скрытые формы, есть стертые формы, есть те формы, которые под маркой обычного гриппа идут».

Депутат заявил, что его коллеги по партии внимательно изучили мировую ситуацию с коронавирусом, и она оказалась не такой уж страшной.

— Смертность максимальная с семидесяти лет. Иными словами, умирают от этой инфекции люди пожилые. Подавляющему большинству бояться нечего. Они перенесут инфекцию, как обычный грипп, — обнадежил избирателей Алексей Куринный.

Интересно, слышал ли 75-летний Геннадий Зюганов этот прогноз по поводу своих шансов вылечиться в случае заражения от коронавируса. А то получается, что член фракции КПРФ в Госдуме Алексей Куринный буквально «похоронил» своего старшего соратника.

Попутно ходят слухи, что в КПРФ развивается конфликт между руководством партии и региональными отделениям по вопросу поправок в Конституцию. Часть регионов выступили с обращением к федеральному руководству партии с призывом голосовать 10 марта против поправок во втором чтении и ни в коем случае не поддерживать их в ходе общероссийского голосования 22 апреля. Ульяновские коммунист мотивируют это тем, что их собственные поправки были проигнорированы. Наверняка по вопросу поправок в Конституцию у товарищей Куринного с Чатиняном также есть, что сказать о заговоре, вирусе и тому подобной больничке.

Рассуждения о мировом еврейском капитале, к слову, в свое время не помешали красному миллионеру Наири Чатиняну разорить крупнейшее предприятие Ульяновска – Ульяновский механический завод №2. Видный специалист по «еврейскому вопросу» незадолго до фактической ликвидации предприятия занимал пост его генерального директора. А его друг-депутат Алексей Куринный даже пытался переложить ответственность за банкротство завода на Министерство обороны России.

После разорения завода Наири Чатинян неожиданно разбогател, но не поумнел. Регулярно рассказывая на канале Ульяновского обкома КПРФ о том, как должны работать Президент Владимир Путин и Правительство России, он записывает в алкашню и быдло до 8,5 млн россиян – примерно всех тех, кто успел подать заявления на получение материнского капитала.

Вожди ульяновских коммунистов не видят в подобных высказываниях никаких проблем – собутыльники обычно аплодируют и просят еще. Вне кухонь и рюмочных на те же речи большинство ульяновцев реагирует, как на красную тряпку. Однако Наири Чатинян и Алексей Куринный продолжают выступать и приносить своей партии только зло – как бы во имя ее блага. Эти политические деятели не нужны КПРФ, где вроде бы больше нет ни одного депутата, не открестившегося от национал-социализма и антисемитизма. Эти деятели нужны только партии власти – как козырь и жупел, как наемные и злые скоморохи.