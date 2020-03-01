Государственно-ориентированный офшор: как элитный бизнес-центр связан с кубанской энергокомпанией

Строительство первого в Краснодаре бизнес-центра класса А оказалось оплачено деньгами госкомпании «Кубаньэнерго». Через несколько лет ее глава Александр Гаврилов был обвинен в мошенничестве, но вместо наказания получил… повышение.

Бизнес-центр с видом на Кипр

Международный коммерческий центр (МКЦ) «Кристалл» построили в 2009 году в самом центре Краснодара. Как говорится на его официальном сайте, это был «первый в Краснодаре многофункциональный комплекс класса А. Объединенный общей концепцией роскоши и престижа, МКЦ "Кристалл" стал визитной карточкой делового центра кубанской столицы».

Одиннадцатиэтажный комплекс состоит из трехэтажной торговой галереи класса luxe, ресторанной группы, собственно бизнес-центра класса А и административных помещений. Круглосуточная многоуровневая парковка на 360 машиномест расположена через дорогу от основного здания и соединена с комплексом крытым переходом с панорамным остеклением на третьем уровне здания. Общая площадь здания - более 30 тысяч кв.м., в аренду сдается 20 тыс. кв.м. по цене от $500 до $1200 за 1 кв.м в год. То есть в год МКЦ, по грубым подсчетам, может приносить своим владельцам не менее 10 млн. Причем долларов. Совсем неплохо, согласитесь!

Но кто же этот счастливый миллионер? Попытка нашей редакции выяснить конечного владельца МКЦ «Кристалл» привела к любопытным результатам. МКЦ принадлежит компании ЗАО Международный Коммерческий Центр «Кристалл». Одним из учредителей компании значится Сергей Гетманский, он же учредитель и других компаний, занимающихся недвижимостью. Владельцем МКЦ оказался также офшор Credelon Enterprises Ltd. (Кипр), о чем свидетельствует Единый реестр модернизационных проектов сотрудничества по ключевым направлениям ВЭД.

При этом об иностранных владельцах МКЦ «Кристалл» ничего не известно, их представителей в Краснодаре никогда не видели. Зато номинальный директор Credelon Enterprises оказался в весьма любопытной компании.

В открытой базе кипрских офшорных компаний говорится, что номинальным директором Credelon является кипрская компания Axioman Servises. Эта компания отличилась тем, что попала в знаменитое «Панамское досье» – рассекреченную не так давно базу данных о бенефициарах офшоров. В базе данных по офшорным утечкам ICIJ Axioman Servises связана еще с несколькими офшорами, конечные бенефициары которых тоже живут к Краснодаре. Это Сергей Яковлев (Sedan International Global Corp., Британские Виргинские острова) и Александр Качура (Sunrise Properties Global Corp., Британские Виргинские острова).

Как нам удалось установить, Александр Качура в прошлом был главой крупного краснодарского застройщика ЖСК «ДевелопментЮг», чье банкротство вызвало немалый переполох на рынке региона. Сейчас Качура является индивидуальным предпринимателем с видом деятельности «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». ИП с точно таким же видом деятельности владеет и Гетманский - юридический хозяин МФК «Кристалл». А также фигурант уголовного дела Александра Гаврилова.

«Электрическое дело»

Уголовное дело в отношении Гаврилова и Гетманского было возбуждено в 2019 году. По непонятным причинам о нем мало кому известно, хотя в рамках следственных действий Гаврилов был даже задержан.

В распоряжении редакции имеются документы, из которых следует, что несколько месяцев назад Следственный комитет в Краснодаре возбудил уголовное дело в отношении Гетманского Сергея Валерьевича и Гаврилова Александра Ильича, после чего постановил привлечь их в качестве обвиняемых: Гаврилова - по ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а Гетманского - по ч.7 ст.159 УК (мошенничество в предпринимательской деятельности в особо крупном размере).

По данным следствия, в марте 2014 года Александр Гаврилов и Сергей Гетманский пообещали застройщику ООО «ЛегГал» помощь в подключении к энергосетям ОАО «Кубаньэнерго» (впоследствии - ПАО «Кубаньэнерго»), с выделением мощности в 1 МВт, строящегося в Краснодаре 30-этажного дома на ул. Строителей, 333. Подписав меморандум и получив в общей сложности более 70 млн и 150 млн рублей, обязательства свои они не выполнили. Вернее, как сказано в документах следствия, застройщик получил от них разрешение на строительство, оформленное с нарушением Градостроительного кодекса. Разрешения на подключение мощностей и вовсе не было получено, несмотря на то, что Гаврилов в тот момент был гендиректором «Кубаньэнерго».

Мы не знаем, почему гендиректор организации, выдающей разрешение на подключение энергомощностей, не выдал такого разрешения. Тем более, что пострадавшее ООО «ЛеГал» не было Гетманскому и Гаврилову чужим. Из судебных документов следует, что именно «ЛеГал» строила МКЦ «Кристалл». Кстати, здание, о котором идет речь в уголовном деле, является продолжением проекта - это жилой комплекс «Кристалл», расположенный по соседству от МКЦ на той же улице.

Что произошло между Гавриловым и «ЛеГал», выяснить не удалось, но через три месяца после предъявления Гаврилову обвинения он все-таки сел. Но не в тюрьму, а в почетное кресло предправления «Кубаньэнерго».

Частно-государственное партнерство

Расследование обстоятельств странной ссоры Гаврилова с застройщиком «Кристалла» привело к удивительным открытиям. В руки редакции попали копии платежных поручений, согласно которым с января по апрель 2008 года - то есть в тот период, когда МКЦ «Кристалл» еще строился, ОАО «Кубаньэнерго» выплатило в адрес ЗАО «Международный коммерческий центр Кристалл» огромные суммы в виде арендной платы за несуществующие еще площади.

Так, 14 января 2008 года, согласно платежному поручению №59, ОАО «Кубаньэнерго» из Краснодарского филиала «Альфабанка» перевело на счет ЗАО «Международный коммерческий центр Кристалл» в Краснодарском отделении «Россельхозбанка» 296,49 млн рублей. Платежным поручением №878 от 11.02.2008 года, со счета «Кубаньэнерго в московском «Нацбизнесбанке» на тот же счет «Кристалла» ушло еще 296,49 млн рублей. Далее суммы разнились. 29.04.2008 года, платежным поручением № 275, ОАО «Кубаньэнерго» через кубанский филиал «Райффазейнбанка» перевело тому же «Кристаллу» на тот же счет всего 100 млн рублей. А 13.05.2008, платежным поручением № 579 со счета «Кубаньэнерго» в Краснодарском филиале банка «Уралсиб» был осуществлен перевод в тот же адрес 295,12 млн рублей. Итого, без малого миллиард рублей, более 40 млн долларов по тогдашнему курсу. Скорее всего - больше, так как платежное поручение за март редакции найти не удалось.

Даже если аренда за непостроенные еще офисы бралась по самой высокой ставке - 1200 долларов за кв.м. в год, получается, что только за три месяца 2008 года «Кубаньэнерго» оплатило более 30 тысяч квадратных метров - то есть площадь всего бизнес-центра, включая торговые площади, рестораны и парковку.

При этом «Кубаньэнерго» является компанией с госучастием - Российская Федерация в лице ФАУГИ владеет 6,22% акций компании. Следовательно, «Кубаньэнерго» обязано объявлять тендеры на закупку товаров и услуг, включая аренду площадей. Как и почему такие траты компании не вызвали вопросов государственных органов контроля, редакции неизвестно. Надеемся, что прокуратура прольет свет на это обстоятельство, Следственный Комитет объяснит, что стало с делом о мошенничестве в отношении Гаврилова и Гетманского, а Минэнерго объяснит, почему обвиняемый по уголовному делу гендиректор был «наказан» переходом на почетный пост.