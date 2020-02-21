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Рустэм Магдеев: "Я в финансах не разбираюсь, английского не знаю"

Политика
20:16, 21 февраля 2020

Рустэм Магдеев / Фото: скриншот сайта biography.t30p.ru
Рустэм Магдеев / Фото: скриншот сайта biography.t30p.ru

Предприниматель из Казани Рустэм Магдеев рассказал в лондонском суде, как вел трансграничный бизнес и почему не боится драк и разборок.

В Высоком суде Лондона слушается иск, связанный с уже закрытой кипрской франшизой ювелирного бутика Graff. Два предпринимателя российского происхождения – Рустем Магдеев и Дмитрий Цветков – делят алмазы и инвестиции. Пожалуй, после нашумевшего суда «Березовский против Абрамовича», это второй процесс, который привлек внимание мировой прессы. Пусть не по взыскиваемым суммам, то по скандальности точно. Даже респектабельная The Times посвятила этой истории большую статью. Специальный корреспондент «Собеседника» побывал в зале судебного заседания и описал, как же Рустем Магдеев, чистота состояния которого вызывает в Англии большие вопросы, пытается получить с бывшего партнера Дмитрия Цветкова $10 млн.

Буриллиантовая рука Graff

Весной 2015 года британский бизнесмен российского происхождения Дмитрий Цветков и его партнеры Рустэм Магдеев, Эмиль Гайнулин (руководитель компании – крупного подрядчика «Газпрома», «Транснефти») открыли на Кипре франшизу известного ювелирного дома Graff Diamonds. Магазин находился в гавани Лимасола, который местами напоминает локации из советского фильма «Бриллиантовая рука» – те самые, бакинские, где «шел, упал, очнулся – гипс». В случае с бриллиантами Graffна Кипре обошлось без мнимых переломов, но возможные проблемы с законом выглядят не менее серьезно, чем в советской комедии, а там речь, напомним, шла о контрабанде.

Например, на процессе в Лондоне оказалось, что гражданин Кипра и РФ Рустэм Магдеев нарушил несколько законов ОАЭ, России и Кипра, связанных с доходами от инвестиций и визовой поддержкой. Магдеев несколько часов под присягой рассказывал о том, как получал прибыль в виде заработной платы, в том числе для получения рабочей визы в ОАЭ. Подробности такие: до открытия магазина Graffна Кипре, Магдеев вложился в дубайскую компанию EK Diamonds, которая также торговала в розницу ювелирными изделиями Graffв Эмиратах. Владел ей Гайнулин, управлял через доверенного директора Дмитрий Цветков.

Инвесторы в общей сложности потратили на драгоценные камни более $50 млн. Цветков и его жена Эльсина Хайрова были клиентами бренда Graff Diamonds с 2011 года, и изначально считались надежными партнерами семьи Графф. Под управлением Цветкова бизнес процветал. Магдеев и его сын Эрнест получали хорошие проценты со своих инвестиций (до 15% годовых) под видом заработной платы. Для этого дубайскаяEK Diamonds заключила с ними официальные трудовые договора. При этом Магдеев честно признался, что договора были лишь формой выплаты оговоренных процентов. Адвокат Цветкова прямо спросил Рустэм Магдеева: «Отдавали ли вы себе отчет в том, что эти договора будут представлены официальным властям ОАЭ, и на основании этого вам будет выдана рабочая виза». Магдеев ответил утвердительно. С точки зрения визовых правил ОАЭ это прямое нарушение, и последствия могут быть жесткие – не только штраф, но и тюремное заключение на несколько месяцев. Не говоря уже о возможной депортации. Вызывает вопросы и налогообложение таких доходов, если Магдеев не внес их в свои декларации в России и на Кипре.

После открытия бутика на Кипре бизнес пошел еще лучше, обсуждался даже вопрос открытия еще одной франшизы в Вене. Но через два года отношения между партнерами испортились. В 2018 году бутик на Кипре закрылся, а управляющая компания теперь находится под контролем временной администрации. В причинах конфликта сейчас разбирается суд. Стороны обвиняют друг друга в воровстве бриллиантов из стока компании (известно, что Магдеев вывез часть продукции в Швейцарию и поместил в банковский сейф на свое имя), некомпетентном управлении, срыве выгодных сделок, нецелевом использовании денег и т.д. Судебных исков, в том числе встречных, в Великобритании и на Кипре несколько.

Стоит заметить, что первый процесс Рустем Магдеев проигралв конце прошлого года. Он требовал с Дмитрия Цветкова выплаты $5 млн по договору займа, связанному с инвестициями в кипрскую компанию Equix Group Ltd. (Цветков выступал в качестве гаранта). Лондонский суд отклонил претензии Магдеева, обязал его покрыть Цветкову судебные издержки, а также отказал в апелляции.

Фром э боттом оф май харт

В Лондоне Рустэм Магдеев давал показания по-русски. Оказалось, что по-английски он даже читать не очень может. Весьма забавно выглядело, когда Магдеев сначала утверждал, что он серьезный бизнесмен, имеющий трансграничный бизнес в России, Кипре и Дубае, а затем признавался: «Я не очень люблю цифры, у меня даже нет финансового образования… Я не участвовал в текущей операционной деятельности компании, поскольку не знаю английского языка... Так что у меня не было возможности вникать в детали, без английского-то. Все управление, включая финансовую и операционную деятельность, находилось в руках г-на Цветкова».

При этом, Магдеев довольно туманно рассказывал о встречах с Дмитрием Цветковым и том, как с его точки зрения, велся алмазный бизнес.

«На самом деле было много встреч. Они проводились в офисе г-на Гайнулина или еще чаще – в различных кальянных… В одном из наших разговоров Цветков сказал: было бы хорошо получать инвестиции, нет никакого риска, деньги будут вкладываться в ювелирные изделия, которые не обесцениваются. И не портятся, как продукты питания. Это хороший материал, удачное вложение… Цветков не то, чтобы изобрел вечный двигатель или серебряную пулю. Вовсе нет. Он не представлял большой ценности. Он просто взял деньги, пошел и купил какие-то ювелирные изделия. Если кто-то даст $100 тыс. он получит в Graff 10% скидки. Если $5 млн - 30% или 40%, если $50 млн – 60%. Это было не так уж сложно… (обращаясь к адвокатам) У меня сложилось впечатление, что вы переоцениваете вклад, который внес Дмитрий. На самом деле все было очень просто, очень прямолинейно: даете деньги, получаете скидки. Легко и просто».

Далее. «Иногда Цветков говорил, что все в порядке, и я доверял ему. Иногда я не доверял. Знаете, это напоминало «американские горки», то вверх, то вниз…Мне было интересно сотрудничать с ним исключительно в связи с компанией Graff и бриллиантовым бизнесом, потому что, как вы понимаете, я не говорю по-английски», заключил свой очередной спич Магдеев.

И тут же противоречил сам себе. «Когда вы доверяете человеку, когда человек называет вас «Аба», что означает на татарском «старший брат», вы постоянно отмечаете с ним Новый год, вы знаете эта линия (имеется ввиду субординация между владельцем и наемным менеджером) стирается, и в России мы всегда стараемся держать свое слово, и я доверял ему. Старался помочь».

А вот, как истец, «бриллиантовый бизнесмен» Магдеев, описывал историю покупки уникального грушевидного бриллианта стоимостью $13,2 млн для пополнения стока кипрской компании и повышения ее капитализации: «Я узнал об этом, когда подготавливал свою позицию, смотрел, что происходит, и что куда перечисляется, и был чрезвычайно удивлен, узнав, что деньги потрачены на покупку этого странного предмета, непонятного для меня, какого-то камня в 40 карат».

В какой-то момент адвокат спросил Рустема Магдеева, не боялся ли он Гайнулина или Цветкова и есть ли у него влиятельный друг?

Ответ весьма характерен. Даже судья Кокерилл вздрогнула. «Я никого не боюсь, сэр, – заявил Магдеев. - Я вырос в такой среде, в которой не боялся участвовать в драках или разборках. Я не боюсь людей. Мои волосы седеют, но я не боюсь никого. Когда сильно давили на меня, я не сдался».

После этого адвокат пытался уточнить: «Вы встречались 10 июля 2017 года в Москве с г-ном Гайнулиным и некоторыми другими лицами?».

Магдеев: «Ориентировочно в это время у нас была встреча в офисах, вместе с г-ном Гайнулиным».

Адвокат: «Это были офисный комнаты г-на Турецкого (партнера Гайнулина) и г-на Гайнулина?»

Магдеев: «Они работали в одном здании, но на разных этажах».

Адвокат: «Присутствовал ли там г-н Радик Юсупов?».

Магдеев: «Да, он присутствовал».

Адвокат: «Он присутствовал в качестве вашего друга, не так ли?».

Магдеев: «Я бы не сказал, что он мой друг. Он просто знакомый. Тот, кого я знаю».

Адвокат: «Он ваш старый деловой партнер и друг, не так ли?».

Магдеев: «Я знаю его давно, потому что мы оба родились в Казани, но он никогда не был моим другом или партнером, ни в каком деле».

Вот этот ответ Магдеева требует отдельных пояснений. Кто такой Радик Юсупов? По сообщениям СМИ, лидер ОПГ «Севастопольские» по кличке «Дракон», который долгие годы отсидел тюрьме за организацию заказных убийств. Рустем Магдеев несколько раз брал его с собой на встречи в России и на Кипре с тем же Гайнулиным, видимо для силовой поддержки.

Не случайно происхождение денег, вложенных Магдеевым в Graff Diamonds, обсуждалось в Лондонском суде постоянно. Кроме того, Магдеев в прошлом помощник президента Татарстана Рустама Минниханова. Он регулярно сопровождал чиновника на официальных мероприятиях. Есть множество совместных фотографий, которые позволяют предположить между ними не только деловые, но и дружеские отношения.

«В мае 2017 года Рустэм Магдеев впервые открыто сказал мне, что деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежат главе Татарстана Рустаму Минниханову», – рассказал Цветков изданию «Наша версия». Это его слова, возможно в реальности все иначе. Но, поскольку такие слова прозвучали, теперь это официальная позиция моей защиты.Лично у меня нет сомнений по поводу происхождения денег, которые он вложил в Graff Diamonds».

Борис Кравцов

Рубрика: Политика

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