Анатолий Вассерман: Россия может считаться правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский опубликовал мнение о том, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР как «незаконно созданного государства». Эту мысль он высказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий в СССР.

В Госдуме тут же заявили, что правопреемственность и политический режим путать нельзя. «Можно по-разному оценивать политический режим, но к правопреемству это не имеет отношения», — заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Михаил Емельянов. Ну а позиция Минюста тут однозначна: «Выдвинутая Российской Федерацией концепция государства-продолжателя, полностью принимающего на себя обязательства Союза Советских Социалистических Республик, была поддержана решением Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 г.».

— Я думаю, Россия может считаться правопреемницей СССР, — поделился с Sobesednik.ru публицист Анатолий Вассерман. — Точно так же, как СССР мог считаться правопреемником Российской империи. Напомню, что СССР входил в число пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и получил там право вето. Если бы он этого права не имел, РФ тоже не имела бы этого права, как и многих других полезных прав. Что до «незаконно созданного» СССР, то любое государство, не считая бывших колоний, получивших самостоятельность по воле метрополии, возникло либо на пустом месте, либо на месте другого государства, нарушив тем самым его законы. Тот же переворот 7 ноября 1917 года был фактически контрпереворотом по отношению к перевороту 15 марта, который принято называть Февральской революцией. Именно тогда Временное правительство ухитрилось за несколько месяцев довести страну до развала. При нем о своем выходе [из состава страны] заявили несколько регионов. Собственно, после того, как они провозгласили республику, исчезли формальные основания для удержания в составе империи востока Польши и Финляндии.

Сейчас очень популярен термин «самопровозглашенная республика». И фактически таковыми являются все государства, не считая вышеупомянутых колоний. Если об этом знаю я, то странно, что этого не знает судья КС. А если он знает об этом и все равно делает такие заявления, значит, он занимается политической деятельностью, несовместимой со статусом судьи КС, — заключает Анатолий Вассерман.

В Кремле с позицией судьи Конституционного суда спорить отказались. «Существует практика публикации такого мнения [особого мнения — мнения члена коллегиального органа, не согласного полностью или частично с решением, принятым большинством — прим. ред.], мы оставляем это без комментариев, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей СССР».