Дмитрий Песков заявил, что вмешательство Путина в дело "Сети" невозможно

Кремль прокомментировал ситуацию по делу «Сети», фигуранты которого приговорены к срокам от шести до 18 лет.

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно всё проверить на предмет соответствия закону, в данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства», – приводит слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, Приволжский окружной военный суд в Пензе сегодня вынес приговоры семерым фигурантам дела запрещенной в России организации «Сеть». Все они приговорены к реальным срокам, им назначены наказания, которые ранее запрашивал гособвинитель.