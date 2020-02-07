Путин и Лукашенко тет-а-тет обсудили вопросы политики бывших стран СССР

Первый этап переговоров между лидерами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко они провели наедине, без участия делегаций двух стран, передает «Интерфакс».

Членам российской делегации не удалось попасть в Сочи из-за нелетных погодных условий, в связи с которыми их самолет совершил вынужденную посадку в аэропорт Кавказских Минеральных вод. На встрече, как отмечает агентство, с российской стороны должны были присутствовать министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, президенты должны обсудть российско-белорусское сотрудничество, «в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», — пояснил Лукашенко в комментарии «БелТА».

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"В рамках геополитического ревизионизма, то есть попытки восстановить советское влияние без формального восстановления СССР. Эта идея актуальна и кровоточит"

Среди присутствующих на расширенном этапе переговоров были замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. В состав белорусской делегации были первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.