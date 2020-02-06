Удальцову согласовали митинг за референдум на Суворовской площади

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил в своем Facebook, что московские власти согласовали митинг «за проведение референдума по поправкам в Конституцию и смену курса развития страны».

Митинг пройдет 15 февраля в 12:30 на Суворовской площади. Заявленное число участников — до тысячи человек.

«Участники акции выступят против ползучей узурпации власти под видом “конституционной реформы”, потребуют проведения Референдума по поправкам в Конституцию — с порогом явки избирателей не менее 50% и голосованием по каждой поправке (группе поправок) отдельно», — пишет Удальцов.

Он пояснил, что в акции могут принять участие все граждане, разделяющие требования «лево-патриотической оппозиции», которые заключаются в огосударствлении всех ресурсов и недр, отмене «пенсионной реформы», ограничении стоимости услуг ЖКХ 10% от дохода домохозяйства, введении прогрессивной шкалы налогообложения и привязке зарплат государственных служащих к прожиточному минимуму.