Зять Кадырова взлетел в "Соколиное гнездо" за миллион долларов

На прошлой неделе парламент Чеченской Республики объявил аукцион на обслуживание служебных машин. Полгода обслуживания 33 транспортных средств обойдется бюджету в 5 млн руб.

Среди авто чеченских законодателей – в основном Toyota Camry, следует из размещенной на сайте госзакупок документации. Но есть в депутатском гараже как BMW, так и отечественные «Лады». И почти все они с блатной серией АМР (в техзадании не указан региональный код). Обычно такими номерами пользуются федеральные чиновники, а в регионах – только первые лица.

Но в Чечне и в парламенте есть много людей, достойных почетной серии госномеров. К примеру, первый замспикера – депутат от «Единой России» и зять Рамзана Кадырова Салман Закриев. Во власти в республике и его родственники. Брат вице-спикера Сахаб Закриев был недавно назначен главой Гудермесского района, а 30-летний сын Якуб Закриев – мэром Грозного.

В своей последней декларации Салман Закриев указал, что его жена Зулай, сестра Кадырова, владеет квартирой площадью 167,7 кв. м. По информации «Собеседника», речь идет о двухэтажном пентхаусе в московском ЖК «Соколиное гнездо». Рыночная стоимость недвижимости – около 1 млн $.

Зять Кадырова взлетел в «гнездо»

Этим пентхаусом сестра главы Чечни, согласно выписке из Росреестра, владеет уже 15 лет, однако в прошлых декларациях Закриева собственность такой площади не упоминалась. Он сообщал только о пользовании супругой квартирой в 130 кв. м. Из анализа только открытой части декларации невозможно установить, что это – утаивание и, как следствие, нарушение антикоррупционного законодательства или просто техническая ошибка.

В столичном пентхаусе рядом с метро «Сокол» был зарегистрирован и нынешний мэр Грозного. Согласно официальной биографии Закриева-младшего, он окончил расположенную неподалеку частную Петровскую школу, а затем – Суворовское училище и МГУ.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «"Грозный" АМР».