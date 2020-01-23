Памфилова призвала провести "эксклюзивное" голосование за изменение Конституции

Глава ЦИК Элла Памфилова допустила возможность проведения голосования по поправкам в Основной закон в рабочий день.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) посетила третье обсуждение рабочей комиссии по поправкам в Конституцию РФ с целью проработать механизм Всероссийского голосования, которое должно пройти в апреле текущего года.

Элла Памфилова, в частности, предложила называть грядущее голосование «эксклюзивной», «разовой», «уникальной» акцией, чтобы его не путали с какими-либо другими форматами волеизъявления граждан и тем более с референдумом. «Это уникальная акция. Чтобы не было ссылок на действующее законодательство, давайте введем новый термин. Сейчас много спекуляций по этому поводу: "А почему не референдум?"» — пояснила глава ЦИКа.

Также Памфилова подчеркнула, что нынешнее законодательство позволяет принять поправки в Конституцию и без голосования народа, а лишь решением Госдумы и Совета Федерации. Однако его все же проведут, «исходя из доброй воли, желания опираться на мнение народа России».

Сейчас члены рабочей группы, в которую входят в том числе и депутаты Госдумы, вносят свои предложения относительно «эксклюзивного» голосования. Так, депутат Ярослав Нилов призвал перенести единый день голосования для любых выборов на апрель и проводить их в рабочий день, чтобы обеспечить явку.

Памфилова подобные изменения допускает.