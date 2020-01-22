Козак наденет мантию?

Бывший вице-премьер по ТЭКу может стать главой Верховного суда

Покидающий правительство вице-премьер Дмитрий Козак ожидается на должность председателя Верховного суда РФ – либо сразу, либо транзитом через занятие должности заместителя Вячеслава Лебедева. Ряд телеграм-каналов поспешили сосватать Дмитрия Николаевича заместителем к Антону Вайно в ранге куратора стран СНГ и экономической интеграции в ЕАЭС. Однако окно потенциальных перспектив для Козака не ограничивается кабинетами Старой площади. Тем более, что судьбы страны, как сейчас модно говорить, в ближайшее время будут решаться в полях ключевых ведомств, к которым, конечно, относится и Фемида.

Козак в начале нулевых уже рассматривался в качестве кандидата в генеральные прокуроры, однако карьера на ниве юриспруденции оказалась отложена. Между тем, выпускник юрфака, бывший старший прокурор Ленинградской прокуратуры и экс-председатель юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга даже находясь на фронтах Минрегиона, ТЭКа и олимпийских строек, не оставлял перспективных планов вернуться к профильной работе. Назначение Козака главным судьей вместо престарелого и болезненного в последнее время Вячеслава Лебедева органично вписывалось бы в новую конституционно-политическую повестку, где судебной системе отводится особая и обновленная роль. А значит, руководить такой системой должен проверенный, компетентный и креативный чиновник, который в ближайшие годы точно не будет думать о пенсии и дремать в кабинете.

По информации источников, назначение на должность главы Верховного суда пройдет в два этапа. Вначале Козак примет участие в объявленном Высшей квалификационной коллегией судей конкурсе об открытии вакансий на должности одного из четырех заместителей председателя Верховного суда РФ – заявку предполагается подать до 27 января с. г. После чего станет логичным назначение его в течение 2020 года на должность Председателя Верховного суда.

Дмитрий Козак еще в 2001 году в ранге замглавы президентской администрации стоял у истоков судебной реформы, а потому эта сфера ему близка и понятна. Козак изучил все проблемы и болевые точки российской Фемиды, а его 19-летней давности инициативы по переменам в судебной системе выглядели революционными.

Так, Козак предлагал ужесточить ответственность судей за отправление правосудия, ограничить предельный возраст их нахождения на службе и изменить порядок назначения судебных работников. Иные из тех предложений Козака были частично реализованы, но многие остались лишь в планах, которые могут быть востребованы в новой конструкции власти. Осуществлять эти планы рациональнее всего поручить именно Козаку.

Владимир Сорокин