Новый посол США в России заявил о намерении "время от времени" играть в хоккей

Прибывший на днях в Москву посол США в России Джон Салливан рассчитывает на развитие сотрудничества между двумя странами.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Facebook американской дипмиссии, речь идет прежде всего о взаимодействии по проблемам афганского и корейского урегулирования, а также по Арктике и исследованию космоса.

«В качестве посла США в РФ я рассчитываю на сотрудничество с российским правительством по этим и другим важным вопросам, представляющим интерес для наших стран», – сказал Салливан, который прибыл в Москву в четверг, 16 января.

По словам дипломата, на посту замгоссекретаря США в круг его обязанностей входило «решение проблем мирового значения», а также «руководство усилиями правительства США по взаимодействию с Россией», в частности по таким темам, как стратегическая безопасность и борьба с терроризмом. «Я могу с гордостью сказать, что наше сотрудничество по этим направлениям сделало мир более безопасным», – отметил посол.

Он рассказал, что первым делом собирается исследовать Москву, а затем посетить другие российские города, в которых находятся американские генконсульства, в том числе Владивосток и Екатеринбург.

Также дипломат признался, что является хоккейным болельщиком «с многолетним стажем» и будет рад возможности «ходить на матчи с участием ряда лучших российских хоккеистов». Кроме того, по словам Салливана, он сам «время от времени» будет играть в хоккей.