Министр обороны США заявил, что решение о выводе войск из Ирака не принято

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что решение о выводе американских военных из Ирака не принималось, передает Reuters.

«Не было никакого решения покинуть Ирак», — заявил он журналистам.

Таким образом он опроверг появившуюся ранее в СМИ публикацию официального письма, в котором говорилось о выводе войск. Эспер уточнил, что об этом документе ему ничего не известно.

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли пояснил, что публикация письма была ошибкой. По его словам, оно было «черновиком». «Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать», — приводит его словам ТАСС со ссылкой на CNN.

«Мы продолжим консультироваться с правительством Ирака в деле разгрома террористической группировки "Исламское государство" [также «Исламское государство», ИГ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru] и в плане поддержки иракских сил безопасности», — заявила глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах в своем Twitter.

При этом по данным газеты The Washington Post, в США ведется обсуждение возможного введения экономических санкций против Багдада в связи с решением парламента Ирака, который принял решение запретить присутствие международных военных сил на территории страны. Издание ссылается на три источника, знакомые с обсуждением. Ранее американский президент Дональд Трамп в своем Twitter пообещал ввести санкции против Ирака в случае проявления враждебности против США.

«Ряд экспертов считают, что будет трудно, если не невозможно, ввести санкции без ущерба американским интересам», — пишет газета, отмечая необычность практики введения санкций «против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов».